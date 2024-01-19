Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Yaşlı kadının boğazını sıkan CHP'li başkan serbest bırakıldı
Yaşlı kadının boğazını sıkan CHP'li başkan serbest bırakıldı
Diyarbakır'da, Kaymakam imamı darp etti
Diyarbakır'da, Kaymakam imamı darp etti
'Ülkemizin tohum açısından hiçbir sıkıntısı yok'
'Ülkemizin tohum açısından hiçbir sıkıntısı yok'
Aile Bakanlığından Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme
Aile Bakanlığından Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha belli oldu
Sömestir otobüs bileti satışlarını yüzde 525 artırdı
Sömestir otobüs bileti satışlarını yüzde 525 artırdı
FETÖ'den ihraç pilot üsteğmen tutuklandı
FETÖ'den ihraç pilot üsteğmen tutuklandı
Erdoğan: Netanyahu günümüzün Führer'i
Erdoğan: Netanyahu günümüzün Führer'i
TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 3 kişi öldü
TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 3 kişi öldü
AKOM uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek, İstanbul'a kar yağabilir
AKOM uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek, İstanbul'a kar yağabilir
TROY'a geçiş tıkalı: Vatandaşlar sonuç alamıyor
TROY'a geçiş tıkalı: Vatandaşlar sonuç alamıyor
Anaokulu fiyatları cep yakıyor: Yıllık 1 milyon isteyen var
Anaokulu fiyatları cep yakıyor: Yıllık 1 milyon isteyen var
Erdoğan: Zulme uğrayanlar için dua ediyoruz
Erdoğan: Zulme uğrayanlar için dua ediyoruz
Ankara Gölbaşında 3 bin kooperatif üyesi memur mağdur oldu
Ankara Gölbaşında 3 bin kooperatif üyesi memur mağdur oldu
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
Togg T10X için genel siparişler yarın başlıyor
Togg T10X için genel siparişler yarın başlıyor
Bakan Tekin'den özel okullara zam uyarısı
Bakan Tekin'den özel okullara zam uyarısı
Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
MB yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı
MB yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı
İletişim Başkanlığı 'Kesenin ağzını açın' iddiasını yalanladı
İletişim Başkanlığı 'Kesenin ağzını açın' iddiasını yalanladı
Hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Yılın ilk faiz kararı 25 Ocak'ta açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı 25 Ocak'ta açıklanacak
Motorine büyük zam bekleniyor
Motorine büyük zam bekleniyor
Bakan Kacır açıkladı: Bir uçuş daha olacak
Bakan Kacır açıkladı: Bir uçuş daha olacak
Eğitime iki haftalık ara! Bakanlıktan 'ödev' uyarısı
Eğitime iki haftalık ara! Bakanlıktan 'ödev' uyarısı
'Emekliler Yılı'nda ilk güzel haber esnafa
'Emekliler Yılı'nda ilk güzel haber esnafa
Ara eleman aranan eleman oldu
Ara eleman aranan eleman oldu
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı
MB Başkanı Erkan'dan ailesi ile ilgili iddialara açıklama
MB Başkanı Erkan'dan ailesi ile ilgili iddialara açıklama
Ticaret Bakanlığı 930 sözleşmeli personel istihdam edecek
Ticaret Bakanlığı 930 sözleşmeli personel istihdam edecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 20:07, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 20:09
Yazdır
Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin etme suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Kocaeli'de 7, İstanbul'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 67 fişek, suçtan elde edildiğini değerlendirilen 511 dolar, 9 bin Özbekistan somu ve 89 bin 640 lira ele geçirildi.

Yabancı uyruklu 12 mağdur kadın, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye götürülmek üzere araca bindirilen şüpheli kadınlardan birinin kucağında bebek olması dikkati çekti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber