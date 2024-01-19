İstanbulspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'la anlaşmaya vardı
Hakan Yakın'la yollarını ayıran İstanbulspor, eski teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz'ı göreve getirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 20:40, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 20:41
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 41 yaşındaki teknik adamla 2,5 yıllık anlaşmaya varıldı.
Sezona Fatih Tekke'yle başlayan, ardından Hakan Yakın'ı göreve getiren İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz'la bu sezon üçüncü farklı teknik direktörle çalışmış olacak.
2021-2022 sezonunda İstanbulspor'un başında olan Korkmaz, takımı Süper Lig'e çıkaran isim olmuştu.