Sultangazi'de park halindeyken freni boşalan minibüsün çarptığı çocuk öldü

Sürücü Gökhan S. (41) tarafından 75. Yıl Mahallesi 1258 Sokak'a park edilen ve kısa bir süre sonra freni boşalan minibüs, yokuş aşağı hızlandı. Savrulan araç, sokakta oynayan Yusuf Y'ye çarptıktan sonra sokağın sonundaki binanın demir korumalarını da aşarak bina boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu hastaneye kaldırdı. Yusuf Y. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüs, kurtarıcı yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Sürücü Gökhan S. gözaltına alındı.