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Bodrum açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2024 08:28, Son Güncelleme : 20 Ocak 2024 07:49
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Bodrum açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki iki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Durdurulan lastik botlarda 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'un Çelebi Adası üzerinde de bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler bölgeye gönderildi. Sahil Güvenlik Botları ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) tarafından ada üzerindeki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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