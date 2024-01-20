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Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk hava etkili oldu

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2024 10:57, Son Güncelleme : 20 Ocak 2024 10:58
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Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk hava etkili oldu

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü Erzurum'da, gece yağan kar etrafı beyaza bürüdü.

Soğuk havanın etkisiyle kaldırım ve bazı yollarda buzlanma oluştu.

Park halindeki araçların karla kaplandığı kentteki baz şadırvanlarda buzlanma meydana geldi.

- Ardahan

Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düştüğü kentte, soğuk havanın etkisiyle ağaçlar kırağı ile kaplandı.

Yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Çıldır Gölü ve Kura Nehri başta olmak üzere göl ve akarsularda buz tabakası oluştu. Kura Nehri kıyısındaki ağaçlar ile Çamlıçatak Ormanlığı kırağı ile beyaza büründü.

- Kars

Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının ardından etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. Bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki kaldırımlardaki kar ve buzları temizledi.

Kar yağışıyla Kars-Göle kara yolundaki köyler beyaza büründü.

Karla kaplı Susuz ilçesine bağlı Taşlıca köyü, dron ile görüntülendi.

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