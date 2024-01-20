Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in dolandırıcılık davasında gerekçeli karar açıklandı

Bakan Tunç 'af' konusuna açıklık getirdi: Şu an gündemimizde değil
Bakan Tunç 'af' konusuna açıklık getirdi: Şu an gündemimizde değil
Astronot Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşıyor
Astronot Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşıyor
Yapay zeka dersleri üniversitelerde notlara gelecek akademik yıl yansıtılacak
Yapay zeka dersleri üniversitelerde notlara gelecek akademik yıl yansıtılacak
Maliye Bakanlığı kira gelirini beyan etmeyenleri mercek altına aldı
Maliye Bakanlığı kira gelirini beyan etmeyenleri mercek altına aldı
Ocak ayında 863 milyon Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı
Ocak ayında 863 milyon Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı
İşsizlik üreten fabrika: Eğitim fakültesi!
İşsizlik üreten fabrika: Eğitim fakültesi!
İl milli eğitim müdürlerinin asalet kararnamesi yayımlandı
İl milli eğitim müdürlerinin asalet kararnamesi yayımlandı
AK Parti'de ilçe belediye adaylıkları tebliğ edildi: Sürpriz isimler var
AK Parti'de ilçe belediye adaylıkları tebliğ edildi: Sürpriz isimler var
'Kalkan-8' operasyonlarında 37 göçmen kaçakçısı yakalandı
'Kalkan-8' operasyonlarında 37 göçmen kaçakçısı yakalandı
Alper Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneyler belli oldu
Alper Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneyler belli oldu
Kaymakam Akeller: Ben kimseyi darp etmedim
Kaymakam Akeller: Ben kimseyi darp etmedim
Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
'Hakim savcı yardımcılığı ilk uygulama merkezimizi Bursa'da açtık'
'Hakim savcı yardımcılığı ilk uygulama merkezimizi Bursa'da açtık'
Yaşlı kadının boğazını sıkan CHP'li başkan serbest bırakıldı
Yaşlı kadının boğazını sıkan CHP'li başkan serbest bırakıldı
'Ülkemizin tohum açısından hiçbir sıkıntısı yok'
'Ülkemizin tohum açısından hiçbir sıkıntısı yok'
Aile Bakanlığından Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme
Aile Bakanlığından Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha belli oldu
Sömestir otobüs bileti satışlarını yüzde 525 artırdı
Sömestir otobüs bileti satışlarını yüzde 525 artırdı
FETÖ'den ihraç pilot üsteğmen tutuklandı
FETÖ'den ihraç pilot üsteğmen tutuklandı
Erdoğan: Netanyahu günümüzün Führer'i
Erdoğan: Netanyahu günümüzün Führer'i
TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 3 kişi öldü
TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 3 kişi öldü
AKOM uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek, İstanbul'a kar yağabilir
AKOM uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek, İstanbul'a kar yağabilir
TROY'a geçiş tıkalı: Vatandaşlar sonuç alamıyor
TROY'a geçiş tıkalı: Vatandaşlar sonuç alamıyor
Anaokulu fiyatları cep yakıyor: Yıllık 1 milyon isteyen var
Anaokulu fiyatları cep yakıyor: Yıllık 1 milyon isteyen var
Erdoğan: Zulme uğrayanlar için dua ediyoruz
Erdoğan: Zulme uğrayanlar için dua ediyoruz
Ankara Gölbaşında 3 bin kooperatif üyesi memur mağdur oldu
Ankara Gölbaşında 3 bin kooperatif üyesi memur mağdur oldu
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
Togg T10X için genel siparişler yarın başlıyor
Togg T10X için genel siparişler yarın başlıyor
Bakan Tekin'den özel okullara zam uyarısı
Bakan Tekin'den özel okullara zam uyarısı
Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in dolandırıcılık davasında gerekçeli karar açıklandı

Suç işlemek amacıyla kurulan örgütün yöneticisi oldukları yönünde vicdani kanaat oluşan Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven ve Serap Özer'in, dolandırıcılık ve para aklama işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli teknik bilgi ve eğitime sahip olmamaları nedeniyle bu konuda örgüt üyesi olan diğer sanıkları kullandıkları belirtildi- Karardan:- "Tüm sanıkların devam eden yargılama sürecinde suçtan gerçekten pişman olduklarına dair bir emare göstermedikleri gibi yine örgüt bilinci içerisinde savunma yaparak kendilerini ve kendilerinden de önce örgüt yöneticilerini aklamaya çalışır şekilde hareket ettikleri anlaşılmış olup, bu sebeple sanıkların cezalarında takdiri indirim uygulanmamıştır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2024 11:15, Son Güncelleme : 20 Ocak 2024 11:27
Yazdır
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in dolandırıcılık davasında gerekçeli karar açıklandı

Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesinin ardından getirildiği Türkiye'de tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e verilen 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasının gerekçesi yazıldı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan ve taraflara tebliğ edilen 508 sayfalık gerekçeli kararda, yargılama aşamasındaki savunmalar, cumhuriyet savcılığının iddianamesi, mütalaası ve delillere yer verildi.

Kararda, Koineks Teknoloji AŞ'nin 20 Eylül 2017'de 400 bin lira sermaye ile kurulduğu, şirketin kurucusu ve yöneticisinin ise sanık Faruk Fatih Özer olduğu belirtildi.

Thodex Platformu adıyla bilinen Koineks Teknoloji AŞ'nin bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı olduğu aktarılan kararda, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının temelde müşterilerine, kripto varlık ve Türk lirası ya da diğer itibari para birimleri arasında alım satım imkanı, kripto varlık transfer işlemi, müşterileri adına kripto varlık saklama hizmeti sağladığı bilgisi verildi.

Kararda, bu hizmet sağlayıcılarının, bünyelerinde yer alan ve "kripto borsa" olarak ifade edilen platformda, müşterilerin birbirleri arasında alım satım gerçekleştirmesine imkan tanıdığı kaydedildi.

Alım satıma konu olan varlığın arz ve talebine göre ortaya çıkan fiyatın, varlığın o andaki fiyatını oluşturduğu belirtilen kararda, "Kripto varlıkların sayısı günümüzde binlerle ifade edilmekle birlikte, her kripto varlık türünün tüm kripto borsalarda işlem görmediği, kripto borsalarda genellikle müşterilerin sıklıkla talep ettiği ve likiditesi yüksek olan kripto varlıkların işlem gördüğü anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

- Mağdurlar ilan ve reklamlara aldandı

Gerekçeli kararda, Thodex'in reklam ve tanıtım faaliyetlerinde kamuoyu tarafından tanınan ünlü kişilerin kullanıldığına işaret edildi.

Thodex'in, çeşitli şekillerde diğer kripto borsalarına nazaran daha fazla kar imkanı sunacağına yönelik internet ilanı ve televizyon reklamlarına aldanan mağdurların, bu şekilde iradelerinin fesada uğratıldığı kaydedildi.

Kararda, Thodex'in müşterilerine gerçekte var olmayan varlıkları satması, müşterilere ait varlıkların platform tarafından soğuk cüzdana çıkartıldığının müşterilere bildirilmemesi hususlarının ise hileli hareketler olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Thodex adı ve çatısı altında kurulan bu suç örgütünün, sistemin başladığı ilk süreçte müşterilere Thodex üzerinden gerçekleştirmek istedikleri online işlemlere anında veya en geç beklenen sürede yanıt vererek, müşterilerin şirkete olan güvenini artırdığı vurgulandı.

Kararda, örgütün kazandığı bu aldatıcı güven, promosyon vaatleri ve sistemdeki manipülasyonlar sayesinde mevcut müşterilerinin sayısını artırdığı bildirilen kararda, "Şirket nezdinde müşterilerden elde edilen gerçek varlıklar beklenen doyuma ulaştığında bir anda sonlandırılmış, çoktan soğuk cüzdana aktarılmış ve halihazırda ulaşılamaz hale getirilmiş olan müşteri/mağdur varlıkları sanıklar tarafından bu şekilde ele geçirilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

- "Soğuk cüzdan fiziken küçük ve taşınabilir ancak şifreyle ulaşılabilir biz cihaz"

Gerekçeli kararda, kripto varlıkların diğer malvarlığı değerlerine göre, izinin sürülememesinin veya takibini sınırlandıracak şekilde işlemlere tabi tutulmasının çok daha kolay olduğuna dikkat çekildi.

Soğuk ve sıcak cüzdan terimlerinin anlatıldığı kararda, şunlar kaydedildi:

"Thodex isimli kripto varlık borsanın ve diğer kripto varlık borsalarının işleyişini bankaya benzetmek gerekirse; bankanın belirli bir süre içerisinde müşterilerinin yatırdığı paraların gün içerisinde kabul ve başka müşteri tarafından talebi halinde hemen ödenebilmek üzere veznede tutulduğu, veznenin kripto varlık borsası açısından sıcak cüzdana benzetilebileceği değerlendirilmiştir. Veznede, yani sıcak cüzdanda biriken varlıkların siber saldırı gibi sebeplerle internet bağlantısından uzak olması nedeniyle aktarıldığı kriptolu mecra olan soğuk cüzdan ise bankanın kasasına benzetilebilir. Soğuk cüzdanın fiziken küçük ve taşınabilir ancak şifreyle ulaşılabilir biz cihaz olduğu anlaşılmaktadır. Thodex'de müşterilerin yatırdıkları paralar ilk etapta vezne olarak değerlendirilen sıcak cüzdana aktarılmaktadır."

Kararda, kripto varlıkların Thodex'in veznesi olarak kabul edilebilecek sıcak cüzdandan, yine Thodex'in şifresi kırılamayan kasası olarak kabul edilen soğuk cüzdana aktarılması, bu varlıkların farklı şirketlere verilerek karşılığında altın satın alınması eylemlerinin "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçunu oluşturduğu bildirildi.

- Müşterilerine gerçekte var olmayan varlıkları satmışlar

Thodex'in müşterilerine gerçekte var olmayan varlıkları satması, müşterilere ait varlıkların platform tarafından soğuk cüzdana çıkartıldığının müşterilere bildirilmemesinin hileli hareketler olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Kararda, sanıklardan Faruk Fatih, Güven ve Serap Özer'in, kuruluş aşamasından itibaren örgütü Thodex platformu üzerinden oluşturup yönetmek amacında oldukları belirtildi.

Bu sanıkların, örgüt dahilinde dolandırıcılık ve para aklama işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli teknik bilgi ve eğitime sahip olmadıkları kaydedilen kararda, bu nedenle teknik işler ve yazılımlar için örgüt üyesi olan diğer sanıklar Ergün Acar, Mesut Can Arbaz, Cem Uzunoğlu ve Onur Can Gündüz'ü kullandıkları bilgisine yer verildi.

Kararda, örgüt üyesi sanıkların ise yöneticilerden aldıkları emir ve talimatlar doğrultusunda örgütün dolandırıcılık ve aklama suçlarını işleyebilmesi için gerekli olan sistemsel programlama, yazılım ve diğer teknik ihtiyaçları hayata geçirdikleri anlatıldı.

- "Sanıklar pişmanlık göstermedikleri için cezalarında indirim uygulanmadı"

Sanıklara verilen cezalarla ilgili değerlendirmelere de yer verilen kararda, Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in suç işlemek amacıyla kurulan örgütün yöneticileri oldukları yönünde mahkemede kesin vicdani kanaat oluştuğu gerekçesiyle sanıkların bu suçtan cezalandırıldıkları belirtildi.

Gerekçeli kararda, "Sanıkların devam eden yargılama sürecinde suçtan gerçekten pişman olduklarına dair bir emare göstermedikleri gibi yine örgüt bilinci içerisinde savunma yaparak kendilerini ve kendilerinden de önce örgüt yöneticilerini aklamaya çalışır şekilde hareket ettikleri anlaşılmış olup, bu sebeple sanıkların cezalarında takdiri indirim uygulanmamıştır." değerlendirmesi yapıldı.

- Sanıklara 26 milyar liranın üzerinde para cezası verilmişti

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı kripto para borsası Thodex'teki "dolandırıcılık" davasına ilişkin kararını 7 Eylül 2023'te açıklamıştı.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e, "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vermişti.

Diğer sanıklara ise çeşitli suçlardan değişen sürelerde hapis cezası veren heyet, 16 sanık hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ise beraat hükmü kurmuştu.

Öte yandan mahkeme, sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası vermişti. Heyet, verilen para cezalarının bir kısmının ise 24 ay taksitle ödenmesine hükmetmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber