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Binaların güçlendirilmesinde mevzuat kolaylığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'deki yapı stokunun daha güçlü hale getirilebilmesi için binaların güçlendirme ruhsat başvurularında bürokratik engelleri azalttı- Mülk sahiplerine kolaylık sağlanması amacıyla yapılan düzenlemeyle güçlendirme işlemi için tüm maliklerin muvafakati yerine sadece maliklerin en az 5'te 4'ünün olur vermesi şartı aranacak, kanal kotu, aplikasyon krokisi gibi mimari projeye esas diğer belgeler istenmeyecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2024 11:28, Son Güncelleme : 20 Ocak 2024 11:29
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Binaların güçlendirilmesinde mevzuat kolaylığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ruhsat aldıkları tarihteki imar kurallarına göre inşa edilmiş yapıların güçlendirilmesinde mevzuat kolaylığı getirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen günlerde Resmi Gazete'de yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yaptığı düzenlemeyle güçlendirmesi mümkün olan binalardaki güçlendirme ruhsat başvurularında uyulacak esasları belirledi.

Böylece, deprem riskine karşı önlem olarak yapıların güçlendirilmesi önündeki bürokratik engeller azaltılarak mülk sahiplerine kolaylık sağlandı.

Yeni düzenlemeye göre, belediyeye, güçlendirme ruhsatı için tapu bilgileri, statik güçlendirme projesi, müteahhit ve şantiye şefi ile yapı denetimine dair belgelerle müracaat edilebilecek.

Güçlendirilmesi mümkün olan bir yapı için belediyeye güçlendirme ruhsatı başvurusu yapılırken, güçlendirme işlemi için tüm maliklerin muvafakati yerine sadece Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki hükümlere göre, maliklerin en az 5'te 4'ünün olur vermesi şartı aranacak.

Ruhsat aldıkları tarihteki imar kurallarına göre inşa edilmiş yapılar, yönetmelikte belirlenen kurallar hariç başka şart aranmaksızın yürürlükte olan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin esaslarına göre güçlendirilebilecek.

Taşıyıcı sistemde yapılacak zorunlu kesit değişiklikleri için mimari, elektrik ve mekanik projelerin yeniden tanzimi istenmeyecek. Kanal kotu, aplikasyon krokisi gibi mimari projeye esas diğer belgeler de aranmayacak.

Ayrıca, kolon ve perde gibi taşıyıcı sistemin ebatlarının büyütülmesi, parselin emsal ve taban alanı hesabına konu edilmeyecek, böylelikle imar inşaat alanı haklarında bir eksilme yaşanmayacak.

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