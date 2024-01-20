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Yapay zeka dersleri üniversitelerde notlara gelecek akademik yıl yansıtılacak

YÖK Çalışma Grubu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Akademinin belirleyeceği yapay zeka temelli ders içerikleri, 2024-2025 öğretim yılından itibaren üniversitelerin müfredatına dahil edilerek notlandırma sisteminde yer alacak- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar:- "Yapay zeka kullanmasını bilmeyenlerin işleri biraz daha zor olacak. Bu tabii piyasanın da zorladığı bir süreç. Dolayısıyla piyasanın zorladığı süreç karşısında duyarsız olamayız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2024 12:35, Son Güncelleme : 20 Ocak 2024 13:30
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Yapay zeka dersleri üniversitelerde notlara gelecek akademik yıl yansıtılacak

- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Çalışma Grubu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Akademinin belirleyeceği yapay zeka temelli ders içerikleri, 2024-2025 öğretim yılından itibaren üniversitelerin müfredatına girerek notlandırma sistemine dahil edilecek.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yapay Zeka Temelli Programların Belirlenmesi Çalışma Grubu"na ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

YÖK olarak geleceğin meslekleri üzerine yoğun çalışmalar yürüttüklerini, bunlarla öğrencilerin gelecekte çok daha iyi alanlarda istihdam edilmesini ve bu alanlarda nitelikli bilim insanlarının yetişmesini hedeflediklerini dile getiren Özvar, bu konuda bilgi teknolojileri ve yapay zeka alanlarına özel çalışmaları bulunduğunu anlattı.

Yükseköğretimde yapay zeka ve bilgi teknolojileri alanlarına ilişkin 8 pilot üniversitenin katılımıyla Mayıs 2022'de başlattıkları Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi'nin bütün üniversitelerde hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirten Özvar, bu 8 üniversitede lisans seviyesinde aktif olarak yürütülen "yapay zeka mühendisliği" ve "yapay zeka ve veri mühendisliği" bölümlerinin sayısını gerekli görüldüğü takdirde artıracaklarını kaydetti.

Bunun yanında lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek üzere birkaç üniversitede "veri bilimi" ve "yapay zeka" adıyla kurulan yeni enstitüler ile farklı disiplinlerden mezun olanların da bu alanda uzmanlaşmasının sağlandığını dile getiren Özvar, "Üniversitelerimizde geleneksel sosyal, sağlık ve teknik programların yanı sıra bilişim teknolojileri ve yapay zeka temelli programların sayısını yavaş yavaş artırmaya başlıyoruz." dedi.

- Not dökümlerinde yer alacak

YÖK ve BTK arasında imzalanan "BTK Akademi Ders İçeriklerinin Kullanımı Hakkında İşbirliği Protokolü"nü hatırlatan Özvar, bu çalışmayla ilk kez hayata geçirecekleri üniversite dışı kazanımların öğrencilerin not dökümlerine yansıtılması konusunun dünyada da çok yeni bir alan olduğunu söyledi.

Avrupa'da bu tür uygulamaların henüz tam anlamıyla yürürlüğe girmediğini ancak her ülkenin bu konuda önemli adımlar attığını belirten Özvar, "Türkiye, Avrupa'da üniversite dışı kazanımlarda adım atan ülkelerin başında geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu çalışmayla yapay zeka temelli kazanımları hukuki bir çerçeveye kavuşturacaklarını bildiren Özvar, "Yaşam boyu öğrenim dediğimiz projenin de çok önemli bir adımını bu projeyle gerçekleştirmiş olacağız. Bu ilk adım, bunu diğer sektörlere de genişleteceğiz." diye konuştu.

YÖK Çalışma Grubu, BTK Akademi tarafından verilen derslerin üniversite müfredatlarına eklenmesi ve kredilendirilmesine ilişkin hazırlıkların sürdüğünü aktaran Özvar, "Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bu çalışma, 2024-2025 öğretim yılında yürürlüğe girmiş olacak." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Özvar, şöyle devam etti:

"Üniversitelerimiz, yapay zeka ve bilişim teknolojileriyle ilgili açacakları programlarda, derslerin bir kısmını BTK Akademinin sunduğu derslerden alabilecekler. O dersler, o üniversitenin ilgili programının toplam ders havuzuna girmiş olacak. BTK Akademi, Yükseköğretim Kurulunun takdir ettiği alanlarda ekstra ders içeriklerini üretebilecek. Bilhassa bu alanda uzmanlık edinmiş çalışan mühendislerden ve doktora yapanlardan, özel sektörden verebileceği dersleri de bu format içine yerleştirmeyi ileri tarihlerde düşünüyoruz. Dolayısıyla onlar da üniversite ders havuzuna bir şekilde dahil edilmiş olacak. Özel sektöre çok duyarlı konuların üniversite ders havuzu içerisinde yer alması çok önemli."

- "Bütün programlarda, çağın gereklerine uygun güncelleme yapmak zorundayız"

Özvar, bilişim temelli iletişim ile bilişim teknolojilerinin artık hayatın her alanında etkisini daha fazla göstereceğini belirterek, "Yapay zeka kullanmasını bilmeyenlerin işleri biraz daha zor olacak. Bu tabii piyasanın da zorladığı bir süreç. Dolayısıyla piyasanın zorladığı süreç karşısında duyarsız olamayız." görüşünü aktardı.

Üniversitelerde bütün programların kimliklerini koruyarak bu araçlardan da istifade etmenin yollarını bulmaları gerektiğini ifade eden Özvar, "Sosyolojiden felsefeye, tarihten edebiyata, aklınıza gelen bütün bölümlerde okuyan öğrencilerin, muazzam potansiyeli olan bu alandan istifade etmeyi öğrenebilmesi gerekiyor." dedi.

Yapay zekanın sektörlerde kullanım oranlarının yüzde 20'lere yaklaştığını aktaran Özvar, bu firmalarda çalışmak için bu yeterliliğe sahip olmak gerektiğini vurguladı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, "Bütün programlarda, çağın gereklerine uygun bir yenilenme, güncelleme yapmak zorundayız. Bu güncellemelerin başında da bilgi teknolojileri ve yapay zeka geliyor. Bununla beraber yine bilgi teknolojilerine dayalı iletişim önümüzdeki yıllarda da en çok öne çıkacak alanların başında gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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