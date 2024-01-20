Metin Özaslan: Mamak'ta engelleri birlikte aşacağız

CHP'nin Mamak Belediye Başkan Aday adayı Dr. Metin Özaslan, çalışmalarını Anadolu Engelliler Birleştirme Derneği Burhan Gümrükçü ve yönetim kurulunu ziyaret ederek sürdürdü.

Kentin sorunlarının ancak ve ancak ortak akılla hareket edilmesi halinde çözüme ulaşacağını belirten Özaslan, farkındalık oluşturan, engelleri aşan bir Mamak inşa edeceğiz dedi.

Yenilikçi yönetim anlayışı ile sürdürülebilir bir gelecek sloganıyla seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Özaslan, Engelli vatandaşların sorunlarını dinlemek üzere, Anadolu Engelliler Birleştirme Derneği'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Engelli vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyen CHP Mamak Belediye Başkan Aday adayı Metin Özaslan, seçimleri kazanmaları halinde, engelli vatandaşların daha konforlu yaşayacağı bir kent inşa edeceklerinin sözünü verdi.

Mamak'ta engelli vatandaşların istihdam edileceği iş sahalarının kısıtlı olduğunu belirten Özaslan, engelli bireylerin evlerine kapanıp aileleriyle ruhsal açmaz içerisinde olmalarına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, engelli bireylerin ve ailelerinin sosyalleşebileceği ve üretebileceği bir çok projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

'Özaslan'dan engelli bireylere istihdam sözü'

Engelli bireylerin kullandığı medikal araç gereçlerin birçoğunun yurtdışından ithal edildiğini ve bu ürünlerin fiyatlarının bir hayli yüksek olduğunu ifade eden Özaslan,' Engelli vatandaşların istihdam edileceği yerli üretim yapan iş sahalarını ilçemize kazandıracağız, yapacağımız fabrikalarda Engelli bireylerimizi istihdam edip, hem onları iş hayatına kazandıracağız hem de yerli üretime destek amacıyla engelli bireylere yönelik medikal araç gereçler üreteceğiz' ifadelerini kullandı.

Anadolu Engelliler Birleştirme Derneği Genel Başkanı Burhan Gümrükçü, ziyaretlerinden dolayı Dr. Metin Özaslan'a teşekkür etti. Gümrükçü, engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşturulması hususunda Metin Özaslan'dan destek sözü istedi. Özaslan'ın engelli bireylere yönelik üretim ve istihdam sözü karşısında memnuniyetini dile getiren Burhan Gümrükçü, engellilerin karşılaştığı diğer sorunları şöyle sıraladı: 'Trafik uyarı ve levhalarının engellileri yönlendirecek donanımda olmalı, Yaya geçitlerinde bulunan trafik ışıkarının tümünde sesli komut özelliği bulunmalı, kaldırımlarda engellilere yönelik sarı çizgiler sadece ana caddelerde değil, tüm kaldırımlarda bulunmalı, üst geçitler ve yürüyüş alanları engelli bireyler de düşünülerek dizayn edilmeli' şeklinde engellilerin çözüm beklediği sorunları sıraladı.

Mamak'ın yüzde 10'u engelli

Mamak'ta yaşayan engelli bireylerin oranının yüzde 10 olduğunu belirten Dr. Metin Özaslan, ilçemizi engellilerle birlikte yönetmek istiyoruz, seçimleri kazandığımız takdirde, Mamak Belediyesinde Meclis üyesi olarak engelli vatandaşları temsilen en az 1 engelli bireyi Mamak Belediye Meclisinde temsilen görmek istiyoruz açıklamasında bulundu.

Ziyaretlerini adaylık çalışmasından ziyade gelecek dönem ilçe yönetiminde her renk ve sesin yer almasını önemseyerek gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özaslan, Anadolu Engelliler Birleştirme Derneği Başkanı Burhan Gümrükçü ve yönetim kurulu ile bir anı fotoğrafı çektirdi.