Datça açıklarında 4'ünün cansız bedenine ulaşılan düzensiz göçmenlerden 38'i kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Bölgeye intikal eden ekipler, lastik bottaki 28 göçmeni kurtarırken göçmen kaçakçısı şüphelisi 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin, 14 kişinin denize düştüğünü belirtmeleri üzerine Sahil Güvenlik helikopteri, Sahil Güvenlik gemisi ve 4 arama kurtarma botu bölgeye sevk edildi.

Ekipler, bölgede deniz yüzeyinde 10 düzensiz göçmeni tespit ederek kurtardı. Arama çalışmalarında 4 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

Datça Limanı'na getirilen 38 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.