Anayasa Mahkemesi kararıyla %2 sendika baraj kanunu iptal edilmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARIYLA %2 SENDİKA BARAJ KANUNU İPTAL EDİLMİŞTİR.

Tüm sendika üyeleri Toplu Sözleşme İkramiyesini hiçbir ayrım olmadan her ay eşit olarak alacaktır. Bu karar, bağımsız kamu sendikalarının önündeki en büyük engeli kaldırmıştır.

Karar tüm memurlara hayırlı, sarı ve yandaş sendikaların da kulaklarına küpe olsun. Çalışanların alın terini sendika rüşveti adı altında 3,5 kuruşa takas edenlere yargının tokadı vurulmuştur. Toplu sözleşme ikramiyesinden medet umacak kadar sendikal mücadelenin adını karalayan anlayışa gerekli cevap verilmiştir.

Bizlere dayatılan Haksız, Hukuksuz karar, kararlı duruşumuz ve irademizle son bulmuştur. Yaklaşık bir yıldır devam eden bu süreç zarfında sendikalarına olan inancını, adanmışlığını ve güvenini bir gün dahi eksiltmeyen, dimdik bir şekilde halen sendikasının yanında duran tüm çalışma arkadaşlarımıza, teşkilatlarımıza ve üyelerimize kalpten teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.

Var gücümüzle gece gündüz durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bağımsızlığımızdan, özgürlüğümüzden, sendikal mücadelemizden ve dik duruşumuzdan en ufak bir taviz vermeyeceğiz.

Tam 13 aydır bir gün bile bu kararın olumsuz çıkacağını düşünmedik. Her daim alanda her daim mücadele içerisinde olduk. Ve öyle büyük dostluklar yol arkadaşlıkları edinmişiz ki bugün hep birlikte dimdik ayakta bu süreci atlattık. Göreceksiniz çok daha güçlü şekilde, idari personelin tayin sorunundan yükseköğretim tazminatı sorununa kadar, geliştirme ödeneği sorunundan GYS ve UDS sorunlarına kadar her alanda mücadelemize devam edeceğiz, idari personeli yanız bırakmayacağız.

Merak etmeyin artık bizi kimse yıkamaz. Bizi kimse üzemez. Bu birlikteliğe bu mücadeleye zarar veremez. Üniversite Çalışanlarının İlk ve Tek Temsilcisi olarak bugün itibariyle size söz veriyoruz. 3 ay içerisinde yanına gitmediğimiz derdini dinlemediğimiz bir tek bile üniversite çalışanı kalmayacak. Gitmediğimiz, Üniversite, MYO, ofis, atölye, yemekhane vb. kalmayacak.

Sıra sizde bizi temsil etmeyen siyasi öğretmen sendikalarından bugün toplu şekilde istifa etmezsek ne zaman edeceğiz. Bugün çalışma arkadaşlarımızın yanında mücadelesinin yanında olmazsak ne zaman olacağız...

Buradan tüm üniversite çalışanlarına çağrımızdır; sorunlarımızın çözümü haklarımızın geliştirilmesi için gelin hep birlikte sendikamız "ÜNİPERSEN" çatısı altında mücadele edelim. Sendikamıza üye olarak bize yetki ve sorumluluk verin ki: bizde sizden aldığımız yetki ve sorumlulukla Üniversite idari personelinin yıllardır çözülmeyen sorunlarını çözmek için etkili ve güçlü olalım. Üyeliklerinizi sendikamıza taşıyın.

Bizlere https://www.unipersen.org.tr/ web adresinden, 0312 911 73 10 telefondan, [email protected] , mail adresimizden ve Temsilcilerimiz aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz.

www.unipersen.org.tr