Kırklareli'nde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2024 19:49, Son Güncelleme : 20 Ocak 2024 19:51
Bekir Hamza A yönetimindeki otomobil, D-100 kara yolu hastane mevkiinde H.Y. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Bekir Hamza A ile hafif ticari araçta bulunan Hatice Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan diğer sürücü H.Y. ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından B.H.A ile H.Y' nin cenazeleri Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.