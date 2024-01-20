Bolu Dağı'nda görüş mesafesi azaldı

Bölgede görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri sis ve sağanağa karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Kara yolunun Düzce kesimi Kaynaşlı, Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde sis ve sağanak etkili oldu.

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