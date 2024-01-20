Edirne'de polis servisiyle otobüs çarpıştı: 11 yaralı

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kaza yerine gelerek bilgi aldı, polislere geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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