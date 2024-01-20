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'CİMER'e yapılan bir başvuru basına sızdırıldı' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda "Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan bir başvuru basına sızdırıldı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2024 21:39, Son Güncelleme : 20 Ocak 2024 21:41
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'CİMER'e yapılan bir başvuru basına sızdırıldı' iddiasına yalanlama

Merkezin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, CİMER'in, vatandaşların dilekçe ve bilgi edinme haklarını kullanmak üzere kamu kurumlarına müracaatlarını kolay bir şekilde yapabilmelerini ve başvuru sürecinin 7/24 izlenebilmesini sağlayan millet ile devlet arasındaki dünyanın en büyük kamuoyu iletişim platformu olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, yürütme organı içinde yaklaşık 40 bin idari birim dahilinde kendi kamu kurumlarını temsilen yaklaşık 90 bin kamu görevlisini barındıran CİMER'e 2023'te 7 milyon 650 bin başvuru yapıldığı ve bunların okunması, sevk edilmesi, cevaplandırılması kapsamında bir yılda 34 milyon işlem gerçekleştirildiği belirtildi.

Başvuru aşamasında güvenlik amaçlı temel kimlik bilgilerinin yanı sıra cep telefonu doğrulaması ve çift faktörlü doğrulama yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başvuruyu okuyan kamu görevlilerinin sisteme girişlerinde ve başvuruya yaptığı her türlü işlemde tüm veriler kayıt altına alınmaktadır. CİMER'e yapılan istisnasız tüm başvurularda başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri kamu görevlisinin karşısına kapalı şekilde gelmektedir. Başvuruya işlem yapılması için kişinin kimlik veya iletişim bilgilerine ihtiyaç duyulması halinde gerekçesi yazılması şartıyla, yıldızlanmış kısımları açma yetkisi her birimde görevli sayısının yüzde 10'una tanımlanmıştır. CİMER kapsamında yapılan tüm işlemlerde kişisel mahremiyete ve güvenliğe verilen önem, bu konuyla ilgili mer'i mevzuatta birçok hüküm olmasına rağmen müstakil olarak düzenlenen 3 Haziran 2022 tarihli 5690 sayılı CİMER Yönetmeliğinin birçok yerinde de vurgulanmıştır.

Örneğin 'Kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarını' düzenleyen 10/1(d) ve 'CİMER personelinin görev ve sorumluluklarını' düzenleyen 12/1(b) maddelerinde kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümlere açıkça yer verilmiştir. Son günlerde gündeme yansıyan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi başvurusu incelendiğinde, başvurunun başvuru sahibi tarafından doğrudan ilgili kurumlara yönlendirildiği, İletişim Başkanlığı personeli tarafından herhangi bir okuma, sevk ya da başkaca bir işlem yapılmadığı belirlenmiştir."

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