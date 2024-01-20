Adana'da otomobille çarpışan ekip motosikletindeki 2 polis yaralandı

Öte yandan, kaza haberini alan çok sayıda polis, olay yerine geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mestanzade Mahallesi'nde, İ.Ç. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil, "Yunus" olarak adlandırılan motosikletli polis timinin kullandığı motosikletle çarpıştı.

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