Korkulan oldu! Gazze'de açlıktan ölümler başladı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 24 bin 927 Filistinli hayatını kaybetti. 62 bin 388 kişi yaralanırken enkaz altında halen binlerce ölü var. İsrail katliam yönelik saldırılarına devam ederken Gazze'de korkulan oldu. Sınır kapısında bekleyen binlerce yardım kamyonunun İsrail izin vermediği için giremediği Gazze'de açlıktan ölümler başladı.

VUR, ÖLDÜR, YIK, AÇLIĞA MAHKUM ET

Gazze'nin dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak tanımlanması, çok dar bir alanda 2 milyon 200 binden fazla insanın yaşamasından kaynaklanıyor. İşte İsrail saldırıları tarım alanlarının kısıtlı, su kaynaklarının olmadığı ve dış dünyayla bağlantısı sürekli kontrol altındaki Gazze'de hayatı felç etti.

İSRAİL YARDIMLARA İZİN VERMİYOR

Mısır'daki Refah Sınır kapısı, Gazze'yi dünyaya bağlayan tek kapı olarak biliniyor. İsrail, Refah sınırından Gazze'ye yardımların yapılmasına izin vermiyor. Sınır kapısında gıda başta olmak üzere içerisinde insani ihtiyaçların olduğu binlerce yardım kamyonu bekliyor.

GAZZELİLERİN YÜZDE 45'İ AÇLIK ÇEKİYOR

Birleşmiş Milletlere göre Gazze'deki nüfusun yüzde 45'inin şiddetli açlık çekiyor. Gazzeliler bazı bölgelerde 10 aileden 9'unun hiçbir şey yemeden bir günü geçiriyor.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "İnsani yardım ekiplerimiz, İsrail'in, iletişim cihazları da dahil olmak üzere kritik ekipmanların ithalatına yönelik getirdiği kısıtlamaların, Gazze'nin herhangi bir yerinde güvenli ve etkili yardım operasyonlarını ciddi şekilde tehlikeye attığını bildiriyor." dedi.

1,3 MİLYON FİLİSTİNLİ AÇLIKTAN ÖLEBİLİR

İsrail Gazze'ye insani yardım ve gıda girişini engelleyerek insanlığa karşı suç işliyor. İsrail izin vermediği için giremediği Gazze'de açlıktan ölümler başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve tam ablukası devam ederken, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon kişiden 378 binin felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Söz konusu 378 bin kişinin aşırı gıda eksikliği, açlık ve tükenmişlik anlamına gelen 5'inci aşamada olduğunu belirten OCHA, 939 bin kişinin ise acil durum anlamına gelen 4'üncü seviyede olduğunu aktardı.

BİR TAS EKMEĞE MUHTAÇLAR

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, bazen günlerce tek lokma yemeden hayatta kalmaya çalışıyor. Ekmek, un, et, konserve ve sebzenin kıt ve bu sebeple de pahalı olduğu Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde yaşayan Filistinliler yabani otlardan yemek, gerektiğinde buğdaydan un yapıyor ve topladıkları odunlarla bunları pişiriyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya sakinlerinden Ebu Ahmed Saliha'nın aile fertlerini doyurabilmek için verdiği bu mücadeleye tanıklık etti. Saliha'nın bir tas yemek için verdiği mücadele ebegümeci toplamakla başladı. Bu mesai daha sonra odun toplama ve saldırılar nedeniyle büyük kısmı yıkılan Cibaliya çarşısında un aramakla devam etti.

Savaş öncesiyle sonrasını kıyaslayan Saliha, "Kötünün de kötüsü bir durumdayız. Hayatı idame ettirmek için gerekli un, su, şeker ve konserve gibi en temel maddeleri bile bulamıyoruz, bulsak da bunlar astronomik rakamlara satılıyor." dedi.

Saliha, 4 aile arasında paylaştırdıkları 3 kilogramlık bir un poşetinin savaştan önce 2 dolara, bugünse 15 dolara satıldığına dikkati çekti.

3 GÜN AÇ KALDIKLARI OLUYOR

Ebegümecini ve ekmeği pişirip ailesini sofranın başında toplamayı başaran Saliha, "Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresinde gıda sıkıntısı yaşandığı için bazen 3 gün boyunca ağzımıza tek lokma koymadığımız oluyor." dedi.

Su bulmakta da sıkıntı çektiklerini anlatan Saliha, "Bir litre suyu 6 kişi 2 günde içiyoruz." diye konuştu.

Yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen, "Biz Filistinlilere hiçbir şey diz çöktüremez. Olmayandan olanı çıkarırız." diyen Saliha, sahip oldukları yaşama iradesiyle tüm zorlukların üstesinden geldiklerini gösterdi.