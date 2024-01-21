Memura kira desteği yapılacak

Türkiye Gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti'de 74 il belediye başkan adayının açıklanması ile birlikte, parti yönetimi 30 Ocak'ta kamuoyuna duyurulacak yerel seçim beyannamesine yoğunlaştı.

BEŞ YILLIK YOL HARİTASI

AK Parti'nin Seçim Strateji Kurulunun uzun zamandır üzerinde çalıştığı beyannamenin en önemli ayağını depreme karşı alınacak tedbirler ve dirençli şehirler başlığı oluşturacak. Edinilen bilgilere göre 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik' adı altında hazırlanan ve yerel yönetimlerin beş yıllık yol haritası niteliğindeki beyannamede, her kesime yönelik atılacak adımlara yer verilecek.

'YERİNDE YENİ YAŞAM'

Bu doğrultuda yeni kentsel dönüşüm proje modelleri gündeme getirilecek. Özellikle yerinde dönüşümün mümkün olmadığı ve evinin bulunduğu yerden başka bir yere gitmek zorunda kalacak vatandaşlara, farklı destekler verilecek. 'Yerinde yeni yaşam' başlığı altındaki yerinde dönüşüm projeleri için de devlet destekli yeni modeller açıklanacak.

GENÇLER VE KADINLAR

Büyükşehirlerdeki hayat şartlarının iyileştirilmesi dahilinde kadınlar, gençler ve dar gelirliler için yeni destekler gündeme gelecek. Girişimci gençlerin desteklenmesi, kadınların iş hayatına katılımının artırılması başta olmak üzere, mahalli yönetimler eliyle atılacak adımlar da beyannamenin önemli başlıklarından birini oluşturacak. Beyannamede, her mahalleye bir kreşin yapılması gibi sosyal projelerin yanı sıra büyükşehirlerdeki trafik probleminin çözümüyle ilgili ulaşım projeleri de bulunacak.

BAŞIBOŞ KÖPEK HABİTATI

Başıboş köpeklerle ilgili problemin çözümüne yönelik atılacak adımlar ise 'Sokak Hayvanları Habitatının Yeniden Düzenlenmesi' başlığı altında sıralanacak. Bu konuda çıkarılacak yeni kanunda yer alacak düzenlemelere yer verilecek.

BÜYÜKŞEHİR TAZMİNATI GÜNDEMDE

AK Parti'nin seçim beyannamesindeki bir başlığı ise büyükşehirlerde yaşamanın maliyetinin düşürülmesi konusunda mahalli yönetimlerin nasıl bir inisiyatif alacağına yönelik öneriler oluşturacak. Yapılacak değerlendirmelerden sonra yerel seçim beyannamesinde bu konuya yer verilip verilmeyeceği karara bağlanacak. AK Parti yönetimi bu konuda uzun zamandır farklı formüller üzerinde çalışıyordu. 14 Mayıs seçimleri için açıklanan beyannamede de kamu çalışanlarının sosyoekonomik şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağı ve bu konuda bölgesel geçim endekslerinin dikkate alınacağı belirtilmişti. AK Parti yönetimi, belediyeler eliyle bu konuda bir adım atılmasının mümkün olup olmadığı üzerinde görüşleri alıyor. Bölgesel geçim endeksine göre büyükşehirlerdeki kamu çalışanlarına diğer şehirlerden farklı olarak kira desteği, ulaşım yardımı veya büyükşehir tazminatı verilmesi gibi başlıkların gündeme gelmesi bekleniyor.