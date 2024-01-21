Deniz ulaşımına 'olumsuz hava' engeli: Çok sayıda sefer iptal
Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri, Bursa Deniz Otobüsleri ile Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak birçok sefer iptal oldu.
Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
08.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
11.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
11.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
12.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma
13.05 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa
14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa
15.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
15.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16.45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada, Narlı-Marmara, Güney Marmara Adalar (Erdek, Avşa, Marmara, Paşalimanı Adası Balıklı iskelesi, Ekinlik) hattında yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi.
Açıklamada şu bilgilere de yer verildi:
"Çanakkale-Eceabat hattında, Çanakkale'den saat 01:00 ve 05:00, Eceabat'tan ise saat 04:00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiş olup, seferlerimiz Eceabat'tan çift saatlerde ( 06:00, 08:00 gibi), Çanakkale'den ise tek saatlerde (07:00-09:00 gibi) yapılacaktır."