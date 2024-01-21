Ankara'da komşu iki aile arasında 'gürültü' kavgası: 4 yaralı
Başkentte komşu iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2024 07:21, Son Güncelleme : 21 Ocak 2024 07:29
Keçiören ilçesi Erdoğan Sokak'taki bir apartmanda gürültü yapıldığı iddiasıyla komşu iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.
Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Komşu aileler arasında zaman zaman gürültü nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.