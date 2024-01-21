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Soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak! İşte kar yağışı beklenen iller

Balkanlar'dan gelen kar yağışı Edirne'de akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Ülke geneli soğuk havanın etkisi altına girdi. Kuzey ve doğu kesimlerde kar etkili olacak. Batıda ise fırtına var. Meteoroloji Genel Müdürülüğü de 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Peki kar yağışı hangi illerde etkili olacak? Soğuk hava ne zaman etkisini kaybedecek? İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 21 Ocak 2024 08:13, Son Güncelleme : 21 Ocak 2024 08:13
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Soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak! İşte kar yağışı beklenen iller

13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Konya, Malatya, K.Maraş, Sivas, Tunceli, Aksaray, Batman ve Osmaniye için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kodlu uyarı ne demektir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul bulutlu, yağış çok hafif, hissedilen sıcaklık 1 derece. Ankara sıcaklık 5 dereceye iniyor, yağış hafif. İzmir'de fırtına nedeniyle sıcaklık 5 derece hissedilecek. Bursa hafif yağmurlu 7, Antalya aralıklı yağmurlu 17 derece olması bekleniyor.

Marmara'da pazar Trakya tarafı açıyor, don oluşacak. Edirne 3 derece. Sakarya kesimi hafif yağışlı, sıcaklıklar rüzgar nedeniyle 3-4 derece hissediliyor. Yeni hafta da soğuk olacak

İç Anadolu'da önce Eskişehir'de, pazar öğleden sonra Sivas, Kayseri tarafina kar yağacak. Eskişehir 1, Kayseri 9 derece. Pazartesi kuru soğuk ve don oluşacak.

Ege'de poyraz yönünden çok soğuk esen fırtına nedeniyle, sıcalıklar normal değerlerin çok altınada hissedilecek. Bölgede Aralıklı yağış var. Muğla 12, Bodrum 15, Denizli 14 derece.

Akdeniz'de Adana bölümü ve Güneydoğu'da boyunca yağmur kuvvetleniyor, rüzgar da çok sert, Adana 15, Kahramanmaraş 11, Gaziantep 1 ve Diyarbakır 12 derece.

Karadeniz soğuyor, kar Bolu, Kastamonu tarafında öğleden sonra hafifleyecek, Samsun, Rize hattında sahillerde yağmur, yaylalarda ise kar var. Bolu 3, Samsun 8, Trabzon 12 derece.

Doğu Anadolu genelinde kar yeniden başlıyor. Erzurum 3, Malatya yağmurlu 11 derece.

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