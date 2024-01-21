Dede ve aynı addaki torunu yanan araçta can verdi

Müşterisinin konaklama bilgisini paylaşan otele idari para cezası
Müşterisinin konaklama bilgisini paylaşan otele idari para cezası
Günlük kiralık evde büyük oyun! İlanda başka gerçekte başka
Günlük kiralık evde büyük oyun! İlanda başka gerçekte başka
Meclis'te bu hafta emekliye ek zam teklifi gündemde
Meclis'te bu hafta emekliye ek zam teklifi gündemde
İlk astronot Gezeravcı Uzay İstasyonu'nda: Hangi deneyleri yapacak?
İlk astronot Gezeravcı Uzay İstasyonu'nda: Hangi deneyleri yapacak?
'Kalkan-9' operasyonu: 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
'Kalkan-9' operasyonu: 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
Soğuk hava etkili olacak! İşte kar yağışı beklenen iller
Soğuk hava etkili olacak! İşte kar yağışı beklenen iller
Konutta ayağa kalkma yılı 2024
Konutta ayağa kalkma yılı 2024
Memura kira desteği yapılacak
Memura kira desteği yapılacak
Mehmet Şimşek sert dille yalanladı: İddialar akıl dışı
Mehmet Şimşek sert dille yalanladı: İddialar akıl dışı
Geomatik mühendisliğinin ismi değiştirildi
Geomatik mühendisliğinin ismi değiştirildi
Uğur Dündar, Merkez Bankası Başkanı'nı savundu
Uğur Dündar, Merkez Bankası Başkanı'nı savundu
MSB: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Togg siparişlerinde yeni dönem
Togg siparişlerinde yeni dönem
Bakan Yerlikaya'dan Diyarbakır Kulp açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan Diyarbakır Kulp açıklaması
Afrika görevinde sıtmaya yakalanan polis hayatını kaybetti
Afrika görevinde sıtmaya yakalanan polis hayatını kaybetti
Yeni emekliler ek zamdan yararlanacak mı?
Yeni emekliler ek zamdan yararlanacak mı?
AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları belli oldu
AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları belli oldu
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
'Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattında geri sayım...
'Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattında geri sayım...
Astronot Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi
Astronot Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi
Bakan Tunç 'af' konusuna açıklık getirdi: Şu an gündemimizde değil
Bakan Tunç 'af' konusuna açıklık getirdi: Şu an gündemimizde değil
Yapay zeka dersleri üniversitelerde notlara gelecek akademik yıl yansıtılacak
Yapay zeka dersleri üniversitelerde notlara gelecek akademik yıl yansıtılacak
Maliye Bakanlığı kira gelirini beyan etmeyenleri mercek altına aldı
Maliye Bakanlığı kira gelirini beyan etmeyenleri mercek altına aldı
Ocak ayında 863 milyon Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı
Ocak ayında 863 milyon Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı
İşsizlik üreten fabrika: Eğitim fakültesi!
İşsizlik üreten fabrika: Eğitim fakültesi!
İl milli eğitim müdürlerinin asalet kararnamesi yayımlandı
İl milli eğitim müdürlerinin asalet kararnamesi yayımlandı
AK Parti'de ilçe belediye adaylıkları tebliğ edildi: Sürpriz isimler var
AK Parti'de ilçe belediye adaylıkları tebliğ edildi: Sürpriz isimler var
'Kalkan-8' operasyonlarında 37 göçmen kaçakçısı yakalandı
'Kalkan-8' operasyonlarında 37 göçmen kaçakçısı yakalandı
Alper Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneyler belli oldu
Alper Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneyler belli oldu
Kaymakam Akeller: Ben kimseyi darp etmedim
Kaymakam Akeller: Ben kimseyi darp etmedim
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Dede ve aynı addaki torunu yanan araçta can verdi

Denizli'nin Çivril ilçesine meydana gelen kazada, takla atan araçta sıkışan dede ve torun hayatını kaybetti. Aynı ismi taşıyan dede ve torununun hayatını kaybettiği kazada, anne ile diğer kardeş ise yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2024 10:16, Son Güncelleme : 21 Ocak 2024 10:17
Yazdır
Dede ve aynı addaki torunu yanan araçta can verdi

Kaza, Çivril ilçesine bağlı Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ramazan Mermer (65) idaresindeki araç, virajı alamayarak savruldu. Sürücünün kontrolünü sağlayamadığı araç, şarampole devrilerek bir anda alev aldı. Araçta bulunan sürücünün kızı Mukaddes Mermer, kendi imkanlarıyla bir çocuğunu da yanına alarak yanan araçtan çıkmayı başarırken; dedesiyle aynı adı taşıyan küçük Ramazan ise dedesiyle birlikte araçta mahsur kaldı.

Yanan araçta mahsur kalarak hayatlarını kaybeden dede ve torununun cansız bedenleri, olay yerine çağrılan itfaiyenin yangını söndürmesinin ardından araçtan çıkartıldı. İsimleri ve sonları aynı olan dene ve torununun cenazeleri, Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan anne ve diğer çocuğu ise ambulansla Dinar Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Anne Mukaddes Mermer ve çocuğunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Dede ve torununun cenazelerinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çivril'e bağlı Tekke köyünde toprağa verilecekleri öğrenildi.

Kazanın olduğu bölgede 1 yıl önce yaşanan kazada bir astsubay vefat etmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber