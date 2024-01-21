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Günlük kiralık evde büyük oyun! İlanda başka gerçekte başka

Günlük kiralamada yeni dönem 1 Ocak'ta başlamasına rağmen yasa delindi. Belgesiz kiralama yapan ev sahipleri, 200 TL'ye ilan verip 2.000 TL istiyor. İlan oyununda tatil beldeleri başı çekiyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 21 Ocak 2024 10:42, Son Güncelleme : 21 Ocak 2024 10:43
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Günlük kiralık evde büyük oyun! İlanda başka gerçekte başka

28 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanan "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" ile Airbnb ve benzeri günlük konut kiralamaya dair yeni kural ve düzenlemeler 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle turizm konutu belgesi zorunlu hale geldi. Yeni kararla birlikte günlük kiralık ilanlarında düşüş görülürken, özellikle tatil beldelerinde kiralama faaliyetlerinin tam gaz devam etmesi dikkat çekti.

Yeni uygulamanın sahadaki yansımasını araştıran SABAH, online platformlardaki ilanları yakın takibe aldı. İlan sahiplerinin çoğunun hala turizm konutu belgesi almadığı görülürken, ilanlarda da fiyatların farklı yazılması ise kafaları karıştırdı. Öyle ki ilanda günlük kiralama bedeli üzerinden 10 kata varan oranlarda ücret isteyen daireler dahi oldu.

BORÇ ÖDEMESİ YAZIN

Sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte bu dönemde yerli turistin talebinin arttığı Bursa, Erzurum, Afyonkarahisar ve Antalya gibi illeri aradık. Antalya'da bir dairenin sahibi olan kişi, turizm konutu belgesi almak için başvuru yaptığını sürecin devam ettiğini belirterek, "Odada bir otelde aradığınız her şey mevcut.

Terlik, su ısıtıcı, temiz havlu, nevresim. İlanda fiyat 250 TL ancak bu yıllık ücret. Eğer 5 günlük kiralayacaksanız günlük 1.500 TL. Bunu banka üzerinden ödersiniz, ancak açıklama kısmında lütfen 'borç ödemesi' olarak belirtin" şeklinde bilgi verdi.

ŞU ANDA TATİL SEZONUNDAYIZ

Erzurum'da günlük 200 TL olarak ücretlendirilen 2+1 evin işletmecisi ise, "Burası merkezde, temiz aile apartmanı. Turizm belgesi almadık ama araştırıyoruz. Bir sıkıntı yaşamazsınız. 2 kişi 1.000 TL, 4 kişi 1.500 TL, 6 kişi kalacaksanız da günlük 2 bin TL" şeklinde bilgi verdi.

Bursa merkezde yer alan 1+1 bir ev ise ilanda günlük 500 TL olarak belirtilirken, evin sahibi günlük fiyatın 2 bin TL olduğunu söyledi. "Bu ev gibi elimizde 10 daire var. Şu anda sömestir tatili. O nedenle talep çok yüksek. Bu hafta için boş ev yok. Haftaya iki dairem müsait. İki yetişkin iki çocuk rahat kalırsınız.

Sezonda günlük 2 bin TL. 500 TL sezon dışı fiyatı" diyen ev sahibi, henüz turizm belgesi almadıklarını, araştırmalarının devam ettiğini kaydetti. Ev sahibi, "Uludağ'a buradan rahatlıkla gider gelirsiniz. Eğer araç ihtiyacı olursa kiralama da yaparız" ifadelerini kullandı.

GEL-GEL YAPMAK İÇİN UYGUN TUTUYORUZ

İlan bedeli günlük 250 TL olan Afyonkarahisar'da yer alan bir evin işletmecisi ise, "Ev sahibi yurtdışında yaşıyor. Ben onlar için kiralama yapıyorum. Ancak şubat tatilinde dolu. İsterseniz şubat tatilinde sonraki hafta için verebilirim. Fiyat günlük 1000 TL. Sömestirde 2 bin TL'den verdik" dedi.

Neden fiyatı ilandan farklı yazdıklarını sorduğumuzda ise, "Biraz gelgel yapmak için böyle ilan verdik. Siz evden çıkınca biz temizlik yapıyoruz. Elektrik, su, doğalgaz giderimiz var. Biz bunu 250 TL'den verirsek zarar ederiz" şeklinde açıkladı.

Evin turizm belgesi olmadığını anlatan işletmeci, "Sonuçta burası aile apartmanı. Altta abi üstte abla oturuyor. Kimsenin şikayet edeceği bir durum yok, rahat olabilirsiz" diye konuştu.

BETÜL ALAKENT

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