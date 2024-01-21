DEM Parti, Esenyurt karşılığında CHP adayını destekleyecek mi?
DEM Parti, Esenyurt karşılığında CHP adayını destekleyecek mi?
Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
Müşterisinin konaklama bilgisini paylaşan otele idari para cezası
Müşterisinin konaklama bilgisini paylaşan otele idari para cezası
Günlük kiralık evde büyük oyun! İlanda başka gerçekte başka
Günlük kiralık evde büyük oyun! İlanda başka gerçekte başka
Meclis'te bu hafta emekliye ek zam teklifi gündemde
Meclis'te bu hafta emekliye ek zam teklifi gündemde
İlk astronot Gezeravcı Uzay İstasyonu'nda: Hangi deneyleri yapacak?
İlk astronot Gezeravcı Uzay İstasyonu'nda: Hangi deneyleri yapacak?
'Kalkan-9' operasyonu: 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
'Kalkan-9' operasyonu: 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
Soğuk hava etkili olacak! İşte kar yağışı beklenen iller
Soğuk hava etkili olacak! İşte kar yağışı beklenen iller
Konutta ayağa kalkma yılı 2024
Konutta ayağa kalkma yılı 2024
Memura kira desteği yapılacak
Memura kira desteği yapılacak
Mehmet Şimşek sert dille yalanladı: İddialar akıl dışı
Mehmet Şimşek sert dille yalanladı: İddialar akıl dışı
Geomatik mühendisliğinin ismi değiştirildi
Geomatik mühendisliğinin ismi değiştirildi
Uğur Dündar, Merkez Bankası Başkanı'nı savundu
Uğur Dündar, Merkez Bankası Başkanı'nı savundu
MSB: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Togg siparişlerinde yeni dönem
Togg siparişlerinde yeni dönem
Bakan Yerlikaya'dan Diyarbakır Kulp açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan Diyarbakır Kulp açıklaması
Afrika görevinde sıtmaya yakalanan polis hayatını kaybetti
Afrika görevinde sıtmaya yakalanan polis hayatını kaybetti
Yeni emekliler ek zamdan yararlanacak mı?
Yeni emekliler ek zamdan yararlanacak mı?
AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları belli oldu
AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları belli oldu
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
'Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattında geri sayım...
'Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattında geri sayım...
Astronot Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi
Astronot Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi
Bakan Tunç 'af' konusuna açıklık getirdi: Şu an gündemimizde değil
Bakan Tunç 'af' konusuna açıklık getirdi: Şu an gündemimizde değil
Yapay zeka dersleri üniversitelerde notlara gelecek akademik yıl yansıtılacak
Yapay zeka dersleri üniversitelerde notlara gelecek akademik yıl yansıtılacak
Maliye Bakanlığı kira gelirini beyan etmeyenleri mercek altına aldı
Maliye Bakanlığı kira gelirini beyan etmeyenleri mercek altına aldı
Ocak ayında 863 milyon Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı
Ocak ayında 863 milyon Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı
İşsizlik üreten fabrika: Eğitim fakültesi!
İşsizlik üreten fabrika: Eğitim fakültesi!
İl milli eğitim müdürlerinin asalet kararnamesi yayımlandı
İl milli eğitim müdürlerinin asalet kararnamesi yayımlandı
AK Parti'de ilçe belediye adaylıkları tebliğ edildi: Sürpriz isimler var
AK Parti'de ilçe belediye adaylıkları tebliğ edildi: Sürpriz isimler var
'Kalkan-8' operasyonlarında 37 göçmen kaçakçısı yakalandı
'Kalkan-8' operasyonlarında 37 göçmen kaçakçısı yakalandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

DEM Parti, Esenyurt karşılığında CHP adayını destekleyecek mi?

Kulis bilgilerine göre, 31 Mart seçimleri öncesinde karşılıklı ziyaretlerin yapıldığı CHP ve DEM Parti'nin pazarlıklarında İstanbul başrolde. CHP'nin, Esenyurt bölgesini DEM Parti'ye bırakmaya sıcak baktığı iddia ediliyor

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ocak 2024 13:08, Son Güncelleme : 21 Ocak 2024 13:10
Yazdır
DEM Parti, Esenyurt karşılığında CHP adayını destekleyecek mi?

Muhalefetin yerel seçim hazırlıkları belirsizliklerle dolu.

Genel seçimdeki hezimetin ardından emin adımlarla ilerlemek isteyen CHP, bir kez daha DEM Parti'nin desteğini aldı.

DEM Parti'den Esenyurt şartı

Görüşmelerde pazarlıklar ise ilk gündem maddesi oldu. DEM Parti, CHP adaylarını desteklemek için şartlarını belirledi.

Ensonhaber.com'un kulis bilgilerine göre yerel seçimlerde büyük önem taşıyan İstanbul için de bir pazarlıkta bulundu.

Bu bölge ise Esenyurt oldu.

Kürt seçmenin yoğun olarak yaşadığı bölge için Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşımının olumlu olduğu öğrenildi.

Her şart kabul görüyor

CHP'nin DEM Parti'yi memnun etmek için kabul ettiği şartlar bununla da bitmiyor.

HDP daha önce İSPARK ve bazı kurumlarda da yetki istemişti. İBB'nin işe alımlarında da belli oranda kadro sözü istendi.

İstanbul'da DEM Parti'nin oylarını alabilmek için masaya gelen neredeyse tüm şartları kabul eden CHP'nin Esenyurt konusunda vereceği karar merakla bekleniyor.

Şu an CHP tarafından yönetilen Esenyurt'un DEM Parti'ye bırakılma ihtimali, parti teşkilatında da tepkiyle karşılandı.

Esenyurt CHP teşkilatı, böyle bir karar alınması durumunda partide istifaların yaşanabileceği ihtimalinin gözardı edilmemesi gerektiğini dile getiriyor.

İstiklal Marşı'nı okumayı reddeden isim Mersin'de ortak aday

CHP, DEM Parti'ye bıraktığı bölgelerle tepki çekmeye devam ediyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde adayını açıklamayıp bölgeyi DEM Parti'ye bırakmıştı.

Nuriye Arslan, CHP-DEM Parti'nin Mersin Akdeniz ilçesi ortak belediye başkan adayı oldu.

Arslan, "İstiklal Marşını okumak zorun değilim." çıkışıyla tepkileri üzerine çekmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber