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Polis sanal devriyede: Yasadışı bahis sitesinin reklamını yaptı, gözaltına alındı

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele ekiplerince yapılan sanal devriyede bir şahıs, "yasadışı bahis reklamı" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2024 13:41, Son Güncelleme : 21 Ocak 2024 13:42
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Polis sanal devriyede: Yasadışı bahis sitesinin reklamını yaptı, gözaltına alındı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yürütülen sanal devriyede yasa dışı içerik paylaşımı yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmada, S.S. isimli şahıs gözaltına alındı. Sosyal medya platformlarından "yasadışı bahis reklamı" paylaşımı yaptığı tespit edilen S.S., ifadesinin alınması üzere emniyete götürüldü. Şahsın, incelenmesi yapılması maksadıyla da dijital materyallerine de el konuldu. Cumhuriyet Savcılığınca, S.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

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