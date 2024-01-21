Polis sanal devriyede: Yasadışı bahis sitesinin reklamını yaptı, gözaltına alındı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yürütülen sanal devriyede yasa dışı içerik paylaşımı yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmada, S.S. isimli şahıs gözaltına alındı. Sosyal medya platformlarından "yasadışı bahis reklamı" paylaşımı yaptığı tespit edilen S.S., ifadesinin alınması üzere emniyete götürüldü. Şahsın, incelenmesi yapılması maksadıyla da dijital materyallerine de el konuldu. Cumhuriyet Savcılığınca, S.S. hakkında adli işlem başlatıldı.