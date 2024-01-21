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Sağlık Bakanı Koca'dan videolu 'Heimlich manevrası' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, solunum yolunun nefes almaya engel olacak şekilde tıkanması durumunda uygulanan Heimlich manevrasının hayat kurtarıcı olduğunu hatırlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2024 14:48, Son Güncelleme : 21 Ocak 2024 14:49
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Sağlık Bakanı Koca'dan videolu 'Heimlich manevrası' paylaşımı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Heimlich manevrasının nasıl yapılacağına ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında, "Solunum yolunun nefes almaya engel olacak şekilde tıkanması durumunda Heimlich manevrası hayat kurtarıcı oluyor. Özellikle çocukların yaşadığı bu kritik durumda, hemen 112'nin aranması ve biliniyorsa vakit kaybetmeden Heimlich manevrasının uygulanması gerekiyor. Bu teknik, çoğumuzun öğreneceği kadar kolaydır. Videomuzu izleyip öğrenin, uygulamaktan korkmayın." ifadelerini kullandı.

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