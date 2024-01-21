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Ebrar Sitesi'nin kurucusu kendini savundu: Yer çürüktü, deprem beklenenden büyüktü

Kahramanmaraş'ta 80 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı Ebrar Sitesi'nin N bloğuyla ilgili davanın ilk duruşması, görüldü. Ebrar Sitesi'nin kurucusu Tevfik Tepebaşı (81), savunmasında, "Yerin çürük, depremin de beklenenden büyük olmasından dolayı bina yıkılmıştır." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Ocak 2024 15:23, Son Güncelleme : 21 Ocak 2024 15:39
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Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ilk saniyelerinde yıkılıp, 1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nde; 80 kişinin öldüğü N bloğuyla ilgili açılan ve 1'i tutuklu 5 sanığın 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması, görüldü.

Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ölenlerin yakınları ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulunurken, tutuklu Ahmet Özdemir (64) ile başka dosyadan tutuklu olan Tevfik Tepebaşı, kaldıkları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tevfik Tepebaşı'nın damadı tutuksuz Mustafa Timurbanga duruşmaya katılmazken, başka dosyalardan tutuklu olan Atilla Öz (62) ile Tepebaşı'nın diğer damadı Ahmet Doğan (51), kaldıkları cezaevinde yaşanan teknik sorun nedeniyle duruşma salonuna bağlanamadı. Duruşma; 80 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı N bloğunun fenni mesulü Ahmet Özdemir'in savunmasıyla başladı.

Suçlamaları kabul etmeyen Özdemir, "Yüzde 100 eksiksiz yapılmış olsa bile 1997 yılı yönetmeliğine göre yapılmış olan bu projenin 7.6 şiddetindeki birinci derecede depreme dayanması imkansızdır. Birinci derecede depreme göre yapılan binalar, sağlam kalmıştır." dedi.

"İNŞAATTAN ANLAMAM"
Ebrar Sitesi'nin kurucusu Tevfik Tepebaşı ise binadan alınan karot numunelerinin test değerlerinin her ne kadar düşük çıkmış olsa bile depremden önce yapı kullanım izin belgesi için alınan karot numunelerinin değerlerinin yüksek çıktığını söyledi.

Tepebaşı, kendisini şöyle savundu:

"Vefat edenleri Allah cennetiyle mükafatlandırsın inşallah. Bir kooperatif başkanıyım. N Blok inşaatını oluşturan oğlum Mehmet Ali Tepebaşı'dır ve kendisi jeofizik mühendisidir. Buranın zemin etüdünü yapan da Mehmet Ali Tepebaşı'dır ve aynı zamanda Kahramanmaraş'ta zemin etüdü projesini uygulayan ilk kişidir. Projesini Ahmet Özdemir'e yaptırmıştır. Temel attıktan sonra ve 9 tablası da belediye tarafından vize edilmiştir. Tamamen denetlenmiş bir bina olduğunu biliyorum. İnşaattan anlamam, inşaatın yapımıyla ilgili uzaktan yakından ilgim olmamıştır. Burasının yıkılmasının sebebine gelince, Kahramanmaraş'ta 6.5-7 şiddetinde bir deprem beklenirken 3 katı büyüklüğünde bir deprem oluşmuştur. Yerin çürük, depremin de beklenenden büyük olmasından dolayı bina yıkılmıştır."

"SEN DE BİZİM SINANDIĞIMIZ GİBİ SINAN"
Duruşmada yakınlarını kaybedenlerden Fatma Nur Özbağış ise sanıkların cezalandırılmasını isteyerek, Tevfik Tepebaşı'na tepki göstererek, "Tevfik Tepebaşı, 'Allah'ın onları cennetine almasını istiyorum'dedi. Ben de kendisine 'Allah seni bir an önce cehenneme alsın' diyorum. Sen de bizim sınandığımız gibi sınan. Eniştem ve ağabeyim beni elleriyle o betonları kazıyarak enkazdan 12 saat sonra çıkardı. Karotlar tam söylenildiği gibidir, parmaklarıyla çıkardılar, betonlar birbirini tutmuyordu çünkü topraktı." dedi.

"İMARA AÇANLAR DA YARGILANSIN"
Tarafların avukatları ise dosyalarda sadece müteahhitlerin sanık olarak yer aldığını ancak binalara izin veren ve denetleyen kamu görevlilerin olmadığını söyledi. Tevfik Tepebaşı'nın avukatı Emrullah Kurar, bilirkişi raporlarında kusurlu bulunan belediye görevlilerinin isimlerini dahi bilmediklerini belirterek, "Bu kadar insanımızın vefat etmiş olduğu bir yerde buralara yoğunluğu veren, imara açan, buralara 4 kat, 8 kat veren sorumlular, burada yok. Sorumlular burada olmadan, buralara kat yoğunluğu verenlerin buraya gelip de 'Burayı bu müteahhide şu şekilde kat yapması karşılığında verdik. Buraya 4 kat, yukarıya ise 10 kat verdik. Bunu da görevimiz dahilinde şu bilimsel verilerle yaptık' diye savunma yaparak mahkemeye izah edip, ilgili belediye başkanlığının kayıtlarının dosyalara geçirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Mustafa Timurbanga hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

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