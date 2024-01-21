8 çocuk babası evinin yakınında silahla vurulmuş halde bulundu

Olay, 12.00 sırlarında Sipahiler Mahallesi Köyü Demirciler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Mehmet Karabulut yakınları tarafından evinin yaklaşık 100 metre yakınında silahla başından vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karabulut, ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Karabulut, hayatını kaybetti.

Karabulut'un 8 çocuk babası olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.