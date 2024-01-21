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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2024 18:19, Son Güncelleme : 21 Ocak 2024 18:20
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmada, 1343 sentetik ecza hap, 193,91 gram esrar, 43,15 gram sentetik uyuşturucu, 82,93 gram bonzai, 8,10 gram kokain, 5 uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 55 uyuşturucu madde yapımında kullanılan tıbbi cam tüp ele geçirildi.

Operasyonda, 36 şüpheli gözaltına alındı.

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