Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

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