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'İstanbul'daki sağlıksız yapı stokunu devlet-millet el ele temizleyeceğiz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Odağımızda sadece milletimiz var. İnşallah 'Yüzyılın Dönüşümü' ile İstanbul'daki sağlıksız yapı stokunu devlet-millet el ele temizleyeceğiz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Ocak 2024 18:35, Son Güncelleme : 21 Ocak 2024 18:31
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'İstanbul'daki sağlıksız yapı stokunu devlet-millet el ele temizleyeceğiz'

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bilgilendirme TIR'ları, İstanbul'un Üsküdar ve Bağcılar ilçelerinde, 'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul' ve 'Yarısı Bizden' isimli kentsel dönüşüm kampanyalarının tanıtımını yaptı. Evlerinin ve iş yerlerinin kentsel dönüşümünü yaptırmak isteyen vatandaşlar, 'Yarısı Bizden' kampanyası ve kentsel dönüşüm projelerinin detaylarını öğrenmek için TIR'ları ziyaret ederek, uzman personelden gerekli bilgileri aldı.

Üsküdar oturan Razen Tezel, "Devlet çalışıyor ve bu eski yapılardan kurtulmak istiyor. İnsan odaklı çalışmak istiyor. İnsanların sağlığına önem veriyor. İlk başta Cumhurbaşkanımıza, ondan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, çok güzel bir çalışma" ifadelerini kullandı.

Razen Tezel'in açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Mehmet Özhaseki, "Razen kardeşimiz ne güzel söylemiş. 'Devlet eski yapılardan kurtulmak istiyor. İnsan odaklı çalışmak istiyor.' Odağımızda sadece milletimiz var. İnşallah 'Yüzyılın Dönüşümü' ile İstanbul'daki sağlıksız yapı stokunu devlet-millet el ele temizleyeceğiz" dedi.

TIR'LAR BUGÜNDEN İTİBAREN BAĞCILAR VE PENDİK İLÇELERİNDE

15 Ocak'ta yola çıkan bilgilendirme TIR'larından biri bugünden itibaren Bağcılar ilçesinde bilgilendirmeye devam ederken, diğer TIR ise Pendik ilçesinde İstanbullularla buluşacak. Bilgilendirme TIR'larında 27 Ocak'a kadar uzman personeller tarafından vatandaşlara, 'Yarısı Bizden' kampanyası ve kentsel dönüşüm projelerinin detayları anlatılacak. İstanbul'un dönüşümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı 'Yarısı Bizden' kampanyası ile vatandaşlara 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye olmak üzere toplam 1,5 milyon lira destek verilecek.

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