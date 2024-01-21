MSB: Hudutlarda 5'i terör örgütü mensubu 14 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ, 1'i DEAŞ ve 1'i PKK/KCK mensubu 14 kişinin yakalandığını duyurdu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Ocak 2024 18:43, Son Güncelleme : 21 Ocak 2024 18:39
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin DEAŞ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.