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Gözler yılın ilk faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) yılın ilk toplantısını haftaya gerçekleştirecek. Ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2024 19:10, Son Güncelleme : 21 Ocak 2024 19:03
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Gözler yılın ilk faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?

TCMB, yeni yılın ilk PPK toplantısını 25 Ocak Perşembe gerçekleştirecek.

Piyasalarda Merkez'in atacağı adım yakından takip ediliyor.

AA Finans'ın, toplantıya yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 38,75

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.

"EN KISA TAMAMLANACAK" MESAJI VERMİŞTİ

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarıldı.

Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüklerini açıklamıştı.

2023'TE 34 PUANLIK FAİZ ARTIŞI

Merkez Bankası, son 7 toplantıda da yukarı yönlü adım attı. Faizde bu yılki toplam artış 34 puan olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası, haziran ayındaki toplantısından itibaren para politikasında sıkılaştırmaya gitti.

Merkez Bankası, hazirandaki toplantıda faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini 27 ay sonra sonlandırmıştı.

Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını haziranda yapan kurul, politika faizini 6,5 puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti.

Merkez Bankası temmuz toplantısında politika faizini 2,5 puan artışla yüzde 17,50'ye yükseltmişti.

Ağustos toplantısında faiz artışına devam eden Merkez Bankası, 7,5 puanlık artışla faizi yüzde 25'e çıkardı.

Eylül toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi.

Ekimde faiz artışına devam eden Merkez Bankası yine 500 baz puanlık artışla faizi yüzde 35'e çıkarmıştı.

Kasım toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılmıştı.

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