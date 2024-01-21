Sivas'ta fabrikada oksijen tüpü patladı: 2 yaralı

İtfaiye ekipleri, patlamanın olduğu alanda soğutma çalışması yaptı.

Patlamada yaralanan işçiler Y.A. ve S.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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