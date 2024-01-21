Muş-Mutki yolunda tipi; mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı

Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 8 tutuklama
Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 8 tutuklama
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Çil hayatını kaybetti
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Çil hayatını kaybetti
Gözler yılın ilk faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler yılın ilk faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı
Kart dağıtımı başladı: 30 bin bebeğin bez ihtiyacı karşılanacak
Kart dağıtımı başladı: 30 bin bebeğin bez ihtiyacı karşılanacak
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Ebrar Sitesi'nin kurucusu kendini savundu: Yer çürüktü, deprem beklenenden büyüktü
Ebrar Sitesi'nin kurucusu kendini savundu: Yer çürüktü, deprem beklenenden büyüktü
İcra takibindeki alacaklılara Yargıtay'dan faiz müjdesi
İcra takibindeki alacaklılara Yargıtay'dan faiz müjdesi
DEM Parti, Esenyurt karşılığında CHP adayını destekleyecek mi?
DEM Parti, Esenyurt karşılığında CHP adayını destekleyecek mi?
Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
Müşterisinin konaklama bilgisini paylaşan otele idari para cezası
Müşterisinin konaklama bilgisini paylaşan otele idari para cezası
Günlük kiralık evde büyük oyun! İlanda başka gerçekte başka
Günlük kiralık evde büyük oyun! İlanda başka gerçekte başka
Meclis'te bu hafta emekliye ek zam teklifi gündemde
Meclis'te bu hafta emekliye ek zam teklifi gündemde
İlk astronot Gezeravcı Uzay İstasyonu'nda: Hangi deneyleri yapacak?
İlk astronot Gezeravcı Uzay İstasyonu'nda: Hangi deneyleri yapacak?
'Kalkan-9' operasyonu: 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
'Kalkan-9' operasyonu: 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
Soğuk hava etkili olacak! İşte kar yağışı beklenen iller
Soğuk hava etkili olacak! İşte kar yağışı beklenen iller
Konutta ayağa kalkma yılı 2024
Konutta ayağa kalkma yılı 2024
Memura kira desteği yapılacak
Memura kira desteği yapılacak
Mehmet Şimşek sert dille yalanladı: İddialar akıl dışı
Mehmet Şimşek sert dille yalanladı: İddialar akıl dışı
Geomatik mühendisliğinin ismi değiştirildi
Geomatik mühendisliğinin ismi değiştirildi
Uğur Dündar, Merkez Bankası Başkanı'nı savundu
Uğur Dündar, Merkez Bankası Başkanı'nı savundu
MSB: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Togg siparişlerinde yeni dönem
Togg siparişlerinde yeni dönem
Bakan Yerlikaya'dan Diyarbakır Kulp açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan Diyarbakır Kulp açıklaması
Afrika görevinde sıtmaya yakalanan polis hayatını kaybetti
Afrika görevinde sıtmaya yakalanan polis hayatını kaybetti
Yeni emekliler ek zamdan yararlanacak mı?
Yeni emekliler ek zamdan yararlanacak mı?
AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları belli oldu
AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları belli oldu
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
'Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattında geri sayım...
'Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattında geri sayım...
Ana sayfaHaberler Yaşam

Muş-Mutki yolunda tipi; mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı

Muş-Mutki kara yolunun 10'uncu kilometresinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 araçta mahsur kalan 70 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Ocak 2024 20:02, Son Güncelleme : 21 Ocak 2024 20:04
Yazdır
Muş-Mutki yolunda tipi; mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Muş-Mutki kara yolunun 10'uncu kilometresinde Keymekem Çeşmesi mevkinde 22 araç ve içerisindeki 70 kişi mahsur kaldı.

Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine karla mücadele ekipleri harekete geçti.

Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekiplerinin, 3 iş makinesiyle bölgede yürüttüğü 4 saatlik çalışmayla, mahsur kalan 70 kişi ve 22 araç kurtarıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber