Muş-Mutki yolunda tipi; mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Muş-Mutki kara yolunun 10'uncu kilometresinde Keymekem Çeşmesi mevkinde 22 araç ve içerisindeki 70 kişi mahsur kaldı.

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