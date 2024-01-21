Emekli polis evinde ölü bulundu

Bölgeye sevk edilen ekipler, eve girdiklerinde Mercimek'in cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre Mercimek'in kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği değerlendirilirken, cenazesi otopsi merkezine kaldırıldı.

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