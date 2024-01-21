Taksiye ödediği ücret fazla gelince taksi şoförü oldu

İstanbul Arnavutköy'de yaşayan Nazlı Bülbül (24), yaptığı yolculuklarda harcadığı fazla ücretler nedeniyle taksi şoförü oldu.

Bülbül, birkaç ay ücretsiz bir şekilde taksi durağında çalışarak işi öğrendi.

Nazlı Bülbül, ''Daha önce özel sektörde çalışıyordum, işe gidiş gelişlerde çoğunlukla taksi kullanıyordum. Taksiye ödediğim para fazla gelmeye başladı. Sadece taksi parasına çalıştığımı, Arnavutköy'de ise kadın taksici olmadığını fark ettim. Bu açığı kapatacağımı düşünerek bu sektöre girdim.'' dedi.

Nazlı Bülbül başta, kadın olduğu için meslekte zorluklarla karşılaşsa da şimdilerde herkesin desteğini aldığını belirterek şöyle konuştu:

''Yaklaşık 8 ay kimse bana araba vermedi. Kadın olduğum için yapamayacağımı düşünenler çok var ama tabii bunlar beni yıldırmıyor. Özellikle de burada halk çok takdir ediyor beni.''