Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 8 tutuklama

İstanbul Büyükçekmece Belediyesinin bazı yönetici ve çalışanlarının imar izni ve ruhsat karşılığında rüşvet aldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

Hazırlanan bilirkişi raporunda 140 villalık projedeki yapılara uygulanmayan işlemlerin, yapılmış gibi gösterildiği belirlendi.

Aralarında başkan yardımcısı da olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır'ın da olduğu 7 belediye personeli ile Gül İnşaatın sahibi Ali Gül tutuklandı.

Serbest bırakılan 12 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.