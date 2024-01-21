Trabzonspor'u farklı geçen Galatasaray, zirvede Fenerbahçe'yi yakaladı

Sarı-kırmızılı ekip, Papara Park'ta yapılan mücadeleden 13 ve 61. dakikalarda Wilfried Zaha, 64. dakikada Kaan Ayhan, 81 ve 90+5. dakikalarda ise Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 5-1 galip ayrıldı. Bordo-mavili ekibin tek golünü ise 79. dakikada Enis Destan kaydetti.

Haftaya Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde giren sarı-kırmızılı ekip, rakibinin sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından hata yapmadı. Karadeniz'den farklı galibiyetle dönen "Cimbom" puanını 54'e çıkardı ve sarı-lacivertlilerle puanları eşitledi.

Galatasaray averajla ikinci sırada kaldı.

- Deplasmanda 2 maç sonra kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de dış sahada 2 maç sonra galip geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor mücadelesi öncesinde ligde rakip sahada çıktığı son iki karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Konuk olarak çıktığı son iki müsabakada Fenerbahçe ile 0-0, EMS Yapı Sivasspor ile de 1-1 berabere kalan Galatasaray, Karadeniz temsilcisi karşısında 5-1 kazanarak dış sahadaki 2 maçlık galibiyet hasretini dindirdi.

- Trabzonspor'a ilk kez 5 gol attı

Galatasaray, Süper Lig tarihinde ilk kez Trabzonspor'a bir maçta 5 gol attı.

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 50 yıllık rekabette Galatasaray, rakibine karşı aldığı en farklı galibiyeti tekrarladı. Karadeniz temsilcisi karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla alan sarı-kırmızılılar, yine 4 farklı kazandı. Bu sonuç Galatasaray'ın Trabzon deplasmanında aldığı en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'a ilk kez 5 gol attı. Sarı-kırmızılılar, daha önce 2001, 2004, 2005, 2009 ve 2014'te rakip fileleri dörder kez sarsmıştı.

- Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'ndan "Double"

Sarı-kırmızılı ekibin Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha ile kaptan Kerem Aktürkoğlu, attıkları ikişer golle maça damga vurdu.

Sezon başında kadroya katılan 31 yaşındaki hücum oyuncusu, 17'si Süper Lig olmak üzere 25 resmi müsabakada forma giydi. Santrforda mücadele ettiği Trabzonspor mücadelesinde 2 gol birden atan Zaha, ligde 8, toplamda da 9 gole ulaştı. Wilfried Zaha'nın 90. dakikada ağlara gönderdiği top, Video Yardımcı Hakem incelemesinin ardından iptal edildi. Tecrübeli futbolcunun, hat-trick sevinci yarıda kaldı.

Maçın 81 ve 90+6. dakikalarında ağları sarsan Kerem Aktürkoğlu ise bu sezonki 33. resmi maçında 10. kez fileleri havalandırdı. Ligde 20 maçta forma giyen Kerem, 7 gole ulaştı.

- Sakatlanan Abdülkerim, kulübede gördüğü kartla cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Mücadelenin ilk yarısının son anlarında sakatlık yaşayan Abdülkerim, 45. dakikada yerini Davinson Sanchez'e bıraktı.

Oyundan çıkmasının ardından 66. dakikada yedek kulübesinde sarı kart gören tecrübeli stoper, cezalı duruma düştü. Abdülkerim, ligin 22. haftasında 25 Ocak Perşembe günü İstanbulspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

- İki kez direğe takıldı

Galatasaraylı futbolcular, maç içinde 2 kez meşin yuvarlağı direğe nişanladı.

Mücadelenin 33. dakikasında Kaan Ayhan'ın soldan ortasında Dries Mertens'in kafayla vurduğu top, üst direğe çarparak auta gitti.

Sarı-kırmızılı ikinci kez direğe Davinson Sanchez ile takıldı. Mücadelenin 58. dakikasında bu kez Mertens'in ortaladığı topa Sanchez kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanını terk etti.

- Icardi, 4 maç sonra sahalara döndü

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, yaklaşık 1 aylık aradan sonra formasına kavuştu.

Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık 2023'te Fenerbahçe ile yapılan müsabakada yüzüne aldığı darbe sonrasında kırık oluşan Icardi, ayak bileğindeki sakatlığın da iyileşmesi için bir süre dinlendirildi.

Bu süreçte Süper Lig'deki TÜMOSAN Konyaspor, EMS Yapı Sivaspor ve Mondihome Kayserispor ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçlarını kaçıran sarı-kırmızılı futbolcu, Trabzonspor mücadelesinde kadroda yer aldı.

Karşılaşmaya yedekler arasında başlayan 30 yaşındaki santrfor, 82. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.

- Muslera'dan örnek davranış

Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, maç öncesinde önemli bir vefa örneği sergiledi.

Muslera, seremoniye bir kaza sonucu vefat eden ve 7 organı bağışlanarak 5 kişiye can olan 16 yaşındaki Galatasaray taraftarı Muhammed Bera Güneş'in fotoğrafıyla çıktı.

- Kaan Ayhan sol bek oynadı, gol attı

Galatasaray'da bu sezonun joker oyunculardan olan Kaan Ayhan, Trabzonspor mücadelesinde sol bekte görev yaptı.

Okan Buruk'un bu sezon ön libero, sağ bek ve stoperde görev verdiği Kaan, kritik müsabakada sol kanadı savundu. Başarılı performansıyla dikkati çeken Kaan Ayhan, Trabzonspor mücadelesinde bir de gol bularak bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon hücumun her bölgesinin yanı sıra sol ve sağ bekte görev yapan Barış Alper Yılmaz ise Trabzonspor mücadelesinde orijinal yerine dönerek sağ kanatta atak kovaladı. Barış, Wilfried Zaha'nın 13. dakikada kaydettiği golün pasını verdi.