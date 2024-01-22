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22 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları

22 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 00:01, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 00:03
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22 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.

(Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili Kamer Genç için düzenlenecek anma törenine katılacak, partisinin il başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(Tunceli/12.00/13.40/Elazığ/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2023 dönemi tarımsal girdi ve Aralık 2023 dönemi yurt dışı üretici fiyat endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

(Brüksel)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, TFF'nin Riva'dan bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 21. haftası, Mondihome Kayserispor-İstanbulspor müsabakasıyla sona erecek.

(Kayseri/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 19. haftası, Göztepe-Ümraniyespor maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/20.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Reeder Samsunspor maçıyla sona erecek.

(Denizli/19.00)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut maçıyla tamamlanacak.

(Kayseri/17.30)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasına, Görele Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Giresun/15.00)

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