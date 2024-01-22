Sözcü, sahte Alper Gezeravcı hesabıyla röportaj yaptı
Sözcü Gazetesi Pazar günkü haberinde, Türk astronot Alper Gezeravcı adına açılan fake Instagram hesabı ile röportaj yaptı. Dijital medyada birçok hesap Sözcü'den aldığı kesitleri paylaşırken, ilgili haber Sözcü'nün sitesinden kaldırıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 00:31, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 00:36
Sözcü Gazetesi, Türk astronot Alper Gezeravcı adına açılan fake Instagram hesabı ile röportaj yaptı
Dijital medyada birçok hesap Sözcü'den aldığı kesitleri paylaşırken, ilgili haber Sözcü'nün sitesinden kaldırıldı.
Sözcü Gazetesinin yayımladığı haberdei "İlk Türk astronot Gezeravcı soruları uzaydan yanıtladı: Tuvalet işi nasıl oluyor?" başlığı yer alıyordu
Sözcü Gazetesi https://www.sozcu.com.tr/ilk-turk-astronot-gezeravci-sorulari-uzaydan-yanitladi-tuvalet-isi-nasil-oluyor-p16998 adresinden yayımladığı haberi bir süre sonra sildi.