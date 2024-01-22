Kardiyolog Özcan Yücel'in yoğun bakım tedavisi önerisi gündem oldu

Yoğun bakıma yatışı yapılan hastalara damardan polifleks verilmektedir.

Kardiyolog Özcan Yücel bu çözeltinin Rafine Soya fasulyesi yağı ve rafine zeytinyağından (riviera) oluştuğunu belirterek, yönteme karşı çıktı.

Dr. Özcan Yücel yoğun bakımda hastaların ilk 7 gün hiç beslenmemesi, bu sayede karaciğerde keton cisimleri olarak adlandırılan yağ yıkım parçalarının kana salgılanacağını, bu sayede nitrusyonel ketosis olarak adlandırılan bir sürece girileceğini belirtti. Bunun iyileşmeye daha çok katkısı olacağını belirten Yücel, "bu durumda vücudun savunma sistemi güçlenecek, vücudumuz yoğun bakım enfeksiyonlarına karşı daha korunaklı olacak ve çoklu organ yetmezliğine girme olasılığı da azalacaktır" dedi.

Dr. Özcan Yücel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Yoğun bakım sorumlusu meslektaşımla konuşuyoruz;

-abla ben bir gün olur da yoğun bakımlık olursam bana şu damardan verdiğiniz süt gibi beslenme solüsyonlarından verme. Vasiyetimdir.

-niye oğlum?

-içeriğine baksana! Rafine Soya fasulyesi yağı ve rafine zeytinyağı (riviera) var. Hem de doğrudan damardan. Biz bu yağları kapıdan içeri sokmayız ve hatta kapımızı bile yağlamayız.

-e nasıl besleyecekmişiz seni?

-abla bu yağlar pro-inflamatuar yağlar olup bana beş kuruşluk faydası olmaz. Aksine zararı olur. "Şartlar elverişliyse" beni ilk 7 gün hiç beslemeyin. Bunu özellikle rica ediyorum. Şekerli su da istemem. Sakın! Ama gerekirse mineral felan verin. Yeminle bir şey olmaz. Daha önce 7 gün su orucu yaptım. Hem de çok hareketliydim hiç kas erimesi olmadı (olmaz da zaten). Yedi günlük su orucu bana acayip iyi geldi. Gene iyi gelir. Bu sayede keton cisimleri yükselir. Nitrusyonel Ketosise girerim. Bunun iyileşmeme çok katkısı olacaktır. Ayrıca savunma sistemim de güçlenir yoğun bakım enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir durum olur. Çoklu organ yetmezliğine girme olasılığım azalır.

-peki evladım yatışın 7 günden fazla olursa ne yapalım?

-abla nazogastrik sonda (mide sondası) ile günde 3 kez et suyu/kemik suyu/paça çorbası 200 ml x 3 verseniz çok minnettar olurum. 1000 cal/gün yeterli olur. Biz onu evde yoğurtlu, yumurtalı terbiye ile yaparız. Eşim biliyor o günlük getirir size. Senin damardan verdiğin solüsyonda hiç kolesterol yok. Oysa iyileşmem için bana rafine soya yağı değil yüksek doz kolesterol lazım.

-sen de haklısın be evlat. İnşallah yatmazsın yoğun bakıma.

-İnşallah. Söylediklerimi unutma!

-unutmam. 🙂🙂