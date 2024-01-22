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Mardin'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Mardin'in Artuklu ilçesinde eşini bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 07:27, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 07:28
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Mardin'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Mardin'in Artuklu ilçesinde eşini bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Kırsal Oğuz Mahallesi'ndeki evlerinde Şiyar E. ile karısı Vatfa E. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Şiyar E, eşi Vatfa E'yi bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Vatfa E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şiyar E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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