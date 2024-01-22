Mardin'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Vatfa E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırsal Oğuz Mahallesi'ndeki evlerinde Şiyar E. ile karısı Vatfa E. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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