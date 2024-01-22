Türkiye Uzay Ajansı, Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarını açıkladı
Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarının "Instagram: @astroalper https://instagram.com/astroalper" ile "X:@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğunu bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 07:35, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 07:39
Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarının "Instagram: @astroalper https://instagram.com/astroalper" ile "X:@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğunu bildirdi.
TUA'nın X sosyal medya platformundan, Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.
Sahte hesaplar konusunda dikkatli olunması gerektiği bildirilen paylaşımda, Gezeravcı'nın Instagram hesabının "@astroalper https://instagram.com/astroalper", X hesabının ise "@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğu kaydedildi.