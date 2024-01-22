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Ankara'da 7 başkanla yola devam kararı

Ankara'nın 25 ilçesinden 19'unu yöneten AK Parti, 7 başkanla yola devam etmeyi planlıyor. Çankaya için genç aday gündemde.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 07:40, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 13:24
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Ankara'da 7 başkanla yola devam kararı

Türkiye Gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ismini açıklayan AK Parti'de ilçe adaylarının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgilere göre, Keçiören'de Altınok'tan boşalacak koltuk için mimar Özcan Belen'in adı geçiyor. Özcan'dan sonra ise en güçlü adayların eski Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal olduğu belirtiliyor.

ÇANKAYA'YA GENÇ İSİM

Ankara'nın en kalabalık ilçesi Çankaya'ya ise Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan'ın aday yapılabileceği ifade ediliyor. 1983 doğumlu Kalkan, hem uluslararası ilişkiler hem de hukuk fakültesi mezunu. AK Parti, CHP'nin kalesi olarak bilinen Çankaya'da genç adayla avantaj elde etmek istiyor.

'EFSANE BAŞKAN'IN ADI GEÇİYOR

Altındağ'da ise eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı aynı zamanda eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin adı geçiyor. Üç dönem Altındağ belediye başkanlığı yapan Tiryaki "Efsane başkan" olarak biliniyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLİK KAZANACAK

Mamak'ta da Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın aday yapılacağı ifade ediliyor. Sincan'da Murat Ercan, Akyurt'da Hilal Ayık, Kahramankazan'da Serhat Oğuz, Evren'de Hüsamettin Ünsal, Güdül'de Muzaffer Yalçın, Beypazarı'nda Tuncer Kaplan ve Kızılcahamam'da Süleyman Acar ile yola devam edileceği konuşuluyor. Diğer ilçelerin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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