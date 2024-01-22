İstanbul'da vapurdan denize düşen yolcuyu seyyar satıcı kurtardı
İstanbul'da Karaköy açıklarında hareket halindeki vapurdan düşen yolcu, denize atlayan seyyar satıcı tarafından kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 10:57, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 10:57
Karaköy açıklarında hareket halinde olan vapurdaki yolcu denize düştü. Kıyıda midye satan seyyar satıcı, yolcunun düştüğünü görünce denize atladı.
Seyyar satıcı, çevredekilerin attığı can simidi yardımıyla yüzme bilmediği belirtilen yolcuyu kıyıya çıkardı.
Bu arada, yolcunun kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde yolcunun seyyar satıcı tarafından kurtarılarak denizden çıkarılması yer alıyor.