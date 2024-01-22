Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yeni yılın ilk faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 42,5 seviyesine yükseltmişti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 09:36, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 09:34
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 25 Ocak Perşembe günü toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde yüzde 42,5'e yükseltilmişti.
Politika faizi yıl sonu beklentisi yüzde 38,75
PPK beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.