2023'te güç artısının yüzde 99,5'i yenilenebilir kaynaklardan sağlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2023'te gerçekleştirilen kurulu güç artışının yüzde 99,5'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen yıl elektrikteki kurulu güç artışının yüzde 99,5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını bildirdi.

Bakan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, elektrikte geçen yıl 2 bin 845 megavatlık ilave yenilenebilir kurulu güç artışı yaşandığını belirtti.

2053 karbon sıfır hedefleri doğrultusunda yaşanan enerji dönüşümünün en büyük destekçisinin yenilenebilir enerji olduğuna işaret eden Bayraktar, "2023 yenilenebilirin yılı oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan 2 bin 858 megavatlık kurulu güç artışının yüzde 99,5'ini yenilenebilir kaynaklardan sağladık. Böylece yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü 59 bin 236 megavata çıkarmış olduk." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, geçen yıl 326,3 teravatlık elektrik üretimi yapıldığına dikkati çekerek, "Yenilenebilir kaynakların üretim içindeki payı yüzde 42 oldu. Buna karşın kurulu güç içindeki payı ise yüzde 56 olarak gerçekleşti. Hedefimiz, 2035 yılında yenilenebilirin kurulu güç içindeki payını yüzde 65'e, üretim içindeki payını ise yüzde 55'e yükseltmek." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Türkiye'de dün günlük bazda 819 bin 621 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 814 bin 735 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 162 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 353 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 819 bin 621 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 814 bin 735 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,7 ile rüzgar santralleri ve yüzde 18,8 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 611 megavatsaat elektrik ihracatı, 769 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.