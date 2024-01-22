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Altının gramı 1967 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftaya yatay başlamasının ardından 1967 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 10:40, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 10:38
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Altının gramı 1967 liradan işlem görüyor

Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,47 yükselişle 1968 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 1967 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 290 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 410 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,2 değer kaybıyla 2 bin 23 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler merkez bankalarının gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, bu hafta önemli merkez bankalarının açıklayacağı faiz kararlarının yanı sıra Orta Doğu'daki haber akışının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Önemli merkez bankalarının, martta faiz indirimine başlayabileceği beklentisi geçen yılın sonuna doğru güç kazanmasına karşın yılbaşından bu yana açıklanan makroekonomik verilerin ve merkez bankaları yetkililerinden gelen şahin tonlu sözle yönlendirmelerin etkisiyle günden güne zayıflamaya devam ediyor.

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta ilk kez faiz indirimlerine gideceğine ilişkin tahminler yüzde 47 seviyesine inerken, faiz indirimine yönelik fiyatlamalar bir önceki haftaya göre yaklaşık 30 baz puan geriledi.

ABD'de bu hafta açıklanacak büyüme verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini aktaran analistler, veriler sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde merkezi yönetim borç stoku, yurt dışında ise ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktardı.

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