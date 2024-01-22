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Karabük'te hayvanların zehirlendiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı

Karabük'te bir köyde çok sayıda hayvanın zehirlenerek öldüğü iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 11:39, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 11:41
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Karabük'te hayvanların zehirlendiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı

Başköy'de köpeklerin öldüğünü gören köy muhtarı Sami Gedik, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, vatandaşların "hayvanları bir kişinin zehirlediği" ve "daha fazla kayıp hayvanın olduğu" iddiası üzerine çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hayvanlardan ve yiyeceklerinden numune alarak ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

Başköy Muhtarı Sami Gedik, AA muhabirine, komşusunun köpeğinin zehirlendiğini söylemesi üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdiğini söyledi.

Köye gelen ekiplerin hayvanları incelediğini belirten Gedik, "Jandarma, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. Ekipler, hayvanlardan ve yiyeceklerinden numune aldı. Ölü hayvanlar ve zehirli yiyecekler gömüldü. 4 köpek, 6 kedi, 4 tavuk, horoz, tilki ve karga öldü. Daha tespit edemediklerimiz var. Doğada yiyip zehirlenen hayvan da olabilir. Köyde 30 kadar kedi vardı, dün bir kedi gördüm. Ben ve köpeği ölen arkadaş yarın gidip jandarmaya ifade vereceğiz." diye konuştu.

Köy sakinlerinden İsmail Aytekin de kimliği belirsiz kişilerin köyün çeşitli noktalarına zehirli tavuk kanatları bıraktığını iddia etti.

Köpeklerin tavuk kanatlarını yediğini anlatan Aytekin, "Köpekler kusmuş, onu da tavuklar yemiş. Tavuklar öldü, kediler öldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, inceleme yapılması için ölen köpekten ve yiyeceklerden numune aldı. Benim köpeğim de zehirlendi. 4 tavuğum, 2 kedim öldü." ifadelerini kullandı.

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