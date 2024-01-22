Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 22. haftada görev yapacak hakemleri açıkladı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 12:34, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 12:35
Trendyol Süper Lig'de 23 Ocak Salı günü başlayacak 22. haftanın hakemleri belli oldu.
İşte Süper Lig'de 22. hafta düdük çalacak hakemler;
23 Ocak Salı;
Hatayspor - Alanyaspor | Emre Kargın
Pendikspor - Kasımpaşa | Burak Şeker
Beşiktaş - Adana Demirspor | Atilla Karaoğlan
24 Ocak Çarşamba;
Gaziantep FK - Konyaspor | Volkan Bayarslan
MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük | Muhammet Ali Metoğlu
Antalyaspor - Sivasspor | Turgut Doman
RAMS Başakşehir - Fenerbahçe | Abdulkadir Bitigen
25 Ocak Perşembe;
Samsunspor - Kayserispor | Çağdaş Altay
Çaykur Rizespor - Trabzonspor | Ümit Öztürk
Galatasaray - İstanbulspor | Bahattin Şimşek